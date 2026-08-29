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ZONA AZUL

Transalvador regulamenta 47 novas vagas de Zona Azul em dois bairros

Portarias regulamentam estacionamento rotativo no Centro Histórico e na Boca do Rio

Leo Almeida
Por
A cobrança foi implementada no Barbalho e na Boca do Rio
A cobrança foi implementada no Barbalho e na Boca do Rio - Foto: Joá Souza

A Prefeitura de Salvador regulamentou 47 vagas de estacionamento rotativo Zona Azul em dois logradouros da capital baiana. As medidas foram estabelecidas por duas portarias da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira, 28.

Na Ladeira do Arco, na região do Barbalho, foram criadas 20 vagas no trecho no sentido Ladeira do Hospital. O estacionamento funcionará de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h, com modalidades de permanência de duas, seis e 12 horas.

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Já na Rua Jayme Sapolnik, na Boca do Rio, foram regulamentadas 27 vagas no trecho entre os imóveis de números 33 e 70, no sentido Rua das Araras. Nesse local, o sistema funcionará todos os dias, das 7h à meia-noite, também com opções de permanência de duas, seis e 12 horas.

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Vagas para idosos e pessoas com deficiência

As duas áreas terão reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e outros 5% para idosos, conforme a Instrução Normativa nº 001/2012. A sinalização horizontal e vertical dos trechos ficará sob responsabilidade da Gerência de Sinalização (GESIN).

Segundo as portarias, a ampliação do sistema de estacionamento rotativo considera estudos técnicos realizados pela Transalvador, com levantamentos de campo e análises de ocupação e rotatividade das vagas.

O órgão afirma que os estudos identificaram diferenças na demanda por estacionamento nos logradouros da cidade, com áreas de saturação e outras de subutilização. A regulamentação prevê, portanto, ajustes na delimitação das áreas de Zona Azul de acordo com o perfil de utilização.

As medidas também citam a necessidade de garantir maior rotatividade das vagas e ampliar o acesso dos usuários ao espaço público viário.

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Tags

prefeitura de salvador Transalvador zona azul

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