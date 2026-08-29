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INSS faz mutirão de perícia médica neste domingo em cidades da Bahia

Atendimentos ocorrem em diferentes unidades; veja onde ainda há disponibilidade

Luan Julião
Por
Mutirão oferece atendimentos em dez cidades baianas e também tem teleavaliação em Eunápolis
Mutirão oferece atendimentos em dez cidades baianas e também tem teleavaliação em Eunápolis - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) segue neste domingo,30, com 0 mutirão de perícia médica e avaliação social em unidades da Bahia. A ação faz parte da programação especial do órgão para ampliar a oferta de atendimentos durante o fim de semana.

No estado, foram previstos 3.492 atendimentos nas Agências da Previdência Social (APS). Os procedimentos são necessários para a análise de diferentes requerimentos de benefícios.

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Há vagas disponíveis nas seguintes cidades:

  • Irecê
  • Ribeira do Pombal
  • Porto Seguro
  • Ipiaú
  • Itabuna
  • Teixeira de Freitas
  • Barreiras
  • Boquira
  • Itamaraju
  • Salvador, na APS de Brotas

A Agência Conectada de Eunápolis também participa da programação, com 234 vagas para teleavaliação.

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Algumas unidades, porém, já estão com a agenda preenchida. É o caso de Feira de Santana, Brumado e Vitória da Conquista.

Em Salvador, não há mais horários para avaliação social, mas ainda existem vagas para perícia médica. Para este domingo, são quase 100 horários disponíveis.

A disponibilidade pode mudar conforme a procura. Os interessados podem consultar os horários pelo aplicativo ou site Meu INSS ou buscar informações pela Central 135.

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Tags

Agência da Previdência Social benefícios previdenciários INSS

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