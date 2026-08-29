BAHIA
INSS faz mutirão de perícia médica neste domingo em cidades da Bahia
Atendimentos ocorrem em diferentes unidades; veja onde ainda há disponibilidade
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) segue neste domingo,30, com 0 mutirão de perícia médica e avaliação social em unidades da Bahia. A ação faz parte da programação especial do órgão para ampliar a oferta de atendimentos durante o fim de semana.
No estado, foram previstos 3.492 atendimentos nas Agências da Previdência Social (APS). Os procedimentos são necessários para a análise de diferentes requerimentos de benefícios.
Há vagas disponíveis nas seguintes cidades:
- Irecê
- Ribeira do Pombal
- Porto Seguro
- Ipiaú
- Itabuna
- Teixeira de Freitas
- Barreiras
- Boquira
- Itamaraju
- Salvador, na APS de Brotas
A Agência Conectada de Eunápolis também participa da programação, com 234 vagas para teleavaliação.
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Algumas unidades, porém, já estão com a agenda preenchida. É o caso de Feira de Santana, Brumado e Vitória da Conquista.
Em Salvador, não há mais horários para avaliação social, mas ainda existem vagas para perícia médica. Para este domingo, são quase 100 horários disponíveis.
A disponibilidade pode mudar conforme a procura. Os interessados podem consultar os horários pelo aplicativo ou site Meu INSS ou buscar informações pela Central 135.