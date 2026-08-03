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CARRO PARA MULHERES

Entenda como funciona o vagão preferencial para as mulheres no metrô

Ação integra a campanha nacional do Agosto Lilás de combate à violência contra a mulher

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Metrô de Salvador terá vagão preferencial para as mulheres no mês de agosto
Metrô de Salvador terá vagão preferencial para as mulheres no mês de agosto - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Carro para Mulheres, lançado nesta segunda-feira, 3, é uma ação que garante vagões preferenciais para as mulheres que utilizam o metrô de Salvador. A iniciativa integra a programação do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a mulher.

Realizada pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), em parceria com a CCR Metrô Bahia, a medida funciona durante todo o mês de agosto, de segunda a sexta-feira, nos horários de pico do transporte: das 6h às 9h e das 17h às 20h.

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Segundo Camila Batista, secretária de Políticas para as Mulheres, em entrevista ao portal A TARDE, a campanha visa promover um espaço seguro e acolhedor para as mulheres que utilizam diariamente o transporte público.

"Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade extremamente machista e patriarcal, onde os nossos corpos estão em estado de vulnerabilidade, principalmente nas vias públicas. Então, garantir um vagão específico para as mulheres é importante para que elas se sintam seguras de andar no transporte público", afirma a secretária.

Iniciativa é integrada com outras ações educativas

O projeto contará com o apoio das Polícias Militar e Civil para garantir o acolhimento de mulheres vítimas de violência, além dos agentes de segurança do metrô e promotoras, identificadas com camisas lilás, para orientar os usuários ao longo do período da campanha.

De acordo com o gerente executivo de atendimento da CCR Metrô Bahia, Carlos Cavalcante, a parceria com a segurança pública inclui a presença de delegacias móveis para o atendimento mais seguro das mulheres.

"Nós temos a sala 'Elas à Frente', nas estações Rodoviária e Pirajá e a Polícia Civil e Militar vão fazer campanhas junto com a gente. Além da delegacia móvel implantada no nosso sistema, a Polícia Militar vai disponibilizar uma van para acolher as mulheres, tirar dúvidas e fazer registros de casos de violência", relata o gerente em entrevista ao portal A TARDE.

Para Camila Batista, o apoio das polícias possibilita não só o registro de ocorrências dentro do metrô, como os casos de importunação sexual, mas também o atendimento e encaminhamento de mulheres em situação de violência doméstica que utilizam o transporte público, ampliando o acesso à rede de proteção.

Camila Batista, secretária de Políticas para as Mulheres, ao portal A TARDE
Camila Batista, secretária de Políticas para as Mulheres, ao portal A TARDE - Foto: Giulia Gazar / Ag. A TARDE

"As vezes elas estão no percurso para o trabalho, não tem tempo de parar ou tem receio de ir em outro espaço para fazer a denúncia, aqui a gente tem esse equipamento e as mulheres são acolhidas", ressalta Camila.

Onde estarão as unidades móveis

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A base Móvel Lilás da Polícia Militar funcionará das 8h às 12h e 14h às 17h nas seguintes datas e locais:

  • 03/08 – Terminal Acesso Norte
  • 10/08 – Estação Pirajá
  • 17/08 – Terminal Mussurunga
  • 24/08 – Estação/Terminal da Lapa

Já a delegacia Móvel funcionará das 8h às 13h também em datas e localizações específicas:

  • 05/08 – Terminal Acesso Norte
  • 12/08 – Estação Pirajá
  • 19/08 – Terminal Mussurunga
  • 26/08 – Estação/Terminal da Lapa
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agosto lilás metrô Salvador

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