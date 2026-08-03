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SALVADOR

Salvador terá semana de sol com chuvas passageiras; confira previsão

Durante o período, as chances de chuvas chegam a 90% e os ventos podem atingir 12km/h

Luiza Nascimento
Por
Porto da Barra
Porto da Barra - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

A semana em Salvador promete ser de sol com chuvas passageiras, de acordo com previsão do Climatempo. Entre segunda, 3, e sexta-feira, 7, a temperatura varia entre 22° e 28°.

Durante o período, as chances de chuvas chegam a 90% e os ventos podem atingir 12km/h.

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Confira previsão do tempo detalhada:

Segunda-feira, 3

Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite.

  • Temperatura: 23° a 28°
  • Vento: 11km/h
  • Chances de chuva: 90%

Terça-feira, 4

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Já a noite deve ser de pouca nebulosidade.

  • Temperatura: 23° a 28°
  • Vento: 12km/h
  • Chances de chuva: 89%

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Quarta-feira, 5

Sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

  • Temperatura: 23° a 27°
  • Vento: 9km/h
  • Chances de chuva: 72%

Quinta-feira, 6

Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Já à noite, o tempo fica firme.

  • Temperatura: 22° a 27°
  • Vento: 7km/h
  • Chances de chuva: 75%

Sexta-feira, 7

Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme.

  • Temperatura: 23° a 27°
  • Vento: 7km/h
  • Chances de chuva: 69%
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Bahia Chuva clima Salvador tempo

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