Salvador terá semana de sol com chuvas passageiras; confira previsão

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A semana em Salvador promete ser de sol com chuvas passageiras, de acordo com previsão do Climatempo. Entre segunda, 3, e sexta-feira, 7, a temperatura varia entre 22° e 28°.

Durante o período, as chances de chuvas chegam a 90% e os ventos podem atingir 12km/h.

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Confira previsão do tempo detalhada:

Segunda-feira, 3

Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite.

Temperatura: 23° a 28°

Vento: 11km/h

Chances de chuva: 90%

Terça-feira, 4

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Já a noite deve ser de pouca nebulosidade.

Temperatura: 23° a 28°

Vento: 12km/h

Chances de chuva: 89%

Quarta-feira, 5

Sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Temperatura: 23° a 27°

Vento: 9km/h

Chances de chuva: 72%

Quinta-feira, 6

Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Já à noite, o tempo fica firme.

Temperatura: 22° a 27°

Vento: 7km/h

Chances de chuva: 75%

Sexta-feira, 7

Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme.