SALVADOR
Salvador terá semana de sol com chuvas passageiras; confira previsão
Durante o período, as chances de chuvas chegam a 90% e os ventos podem atingir 12km/h
A semana em Salvador promete ser de sol com chuvas passageiras, de acordo com previsão do Climatempo. Entre segunda, 3, e sexta-feira, 7, a temperatura varia entre 22° e 28°.
Durante o período, as chances de chuvas chegam a 90% e os ventos podem atingir 12km/h.
Confira previsão do tempo detalhada:
Segunda-feira, 3
Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite.
- Temperatura: 23° a 28°
- Vento: 11km/h
- Chances de chuva: 90%
Terça-feira, 4
Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Já a noite deve ser de pouca nebulosidade.
- Temperatura: 23° a 28°
- Vento: 12km/h
- Chances de chuva: 89%
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Quarta-feira, 5
Sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.
- Temperatura: 23° a 27°
- Vento: 9km/h
- Chances de chuva: 72%
Quinta-feira, 6
Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Já à noite, o tempo fica firme.
- Temperatura: 22° a 27°
- Vento: 7km/h
- Chances de chuva: 75%
Sexta-feira, 7
Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme.
- Temperatura: 23° a 27°
- Vento: 7km/h
- Chances de chuva: 69%