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EM SALVADOR

Prefeitura cria comissão para avançar com Teleférico do Subúrbio

Grupo terá representantes da SUCOP e da SEMOB e vai analisar estudos para licitação

Leo Almeida
Por
Imagens do Teleférico do Subúrbio
Imagens do Teleférico do Subúrbio - Foto: Divulgação
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A Prefeitura de Salvador criou uma Comissão Especial Técnica Mista para analisar os estudos relacionados à implantação do Sistema de Teleférico de Salvador – Linha 1, que terá 4,3 quilômetros de extensão entre Campinas de Pirajá e Praia Grande.

A comissão foi instituída pela Superintendência de Obras Públicas do Salvador (SUCOP), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Município desta sexta-feira, 28.

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O grupo será responsável por analisar e deliberar sobre os produtos e subprodutos apresentados pela Fundação Instituto de Administração (FIA). O acordo prevê serviços de consultoria especializada para consolidar estudos técnicos apresentados e que ainda serão produzidos pela Prefeitura de Salvador, além da estruturação do processo licitatório para implantação do teleférico.

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Comissão reúne SUCOP e SEMOB

A comissão será formada por três servidores: Ivone Maria Valente e Leobardo Antunes, representantes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SEMOB), e Neomilton Belchote Nogueira, da SUCOP.

Ivone Maria Valente será a presidente do grupo. Conforme apuração do portal A TARDE, ela já integrou a comissão mista responsável pela implementação do BRT de Salvador, quando foi formada em 2015.

Em caso de impedimento eventual da presidente, a comissão será comandada por um dos demais integrantes, seguindo a ordem estabelecida no documento.

A criação do colegiado estabelece uma nova etapa de análise dos estudos que deverão subsidiar a futura licitação do sistema.

Licitação

A expectativa é de que a licitação para construção do Teleférico seja lançada ainda no segundo semestre deste ano. Se o cronograma avançar conforme o previsto, as intervenções também devem começar nos próximos meses.

O novo modal fará a ligação entre a Avenida Suburbana e a região da BR-324. A previsão é que o percurso, que atualmente pode levar de 40 a 50 minutos, seja feito em aproximadamente 12 a 16 minutos com o teleférico.

O trajeto terá 4,3 km de extensão, começando na região de Praia Grande e seguindo pelo Mané Dendê e Pirajá, até chegar em Campinas de Pirajá, onde ocorrerá a integração com o metrô. O equipamento terá capacidade para transporte de até 3,2 ,mil usuários por hora, em cada sentido.

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