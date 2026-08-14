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Teleférico do Subúrbio: projeto entra em fase de licitação em Salvador

Intervenções devem começar nos próximos meses

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Teleférico do Subúrbio: projeto entra em fase de licitação em Salvador
Foto: Metamorfose Digital

O projeto do Teleférico do Subúrbio, que conectará bairros como Praia Grande, Pirajá e a região do Mané Dendê ao metrô, entrou na fase de licitação. A expectativa é de que a concorrência seja lançada ainda no segundo semestre deste ano. Se o cronograma avançar conforme o previsto, as intervenções também devem começar nos próximos meses.

O novo modal fará a ligação entre a Avenida Suburbana e a região da BR-324. A previsão é que o percurso, que atualmente pode levar de 40 a 50 minutos, seja feito em aproximadamente 12 a 16 minutos com o teleférico.

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Veja o trajeto do teleférico do Subúrbio

O trajeto terá 4,3 km de extensão, começando na região de Praia Grande e seguindo pelo Mané Dendê e Pirajá, até chegar em Campinas de Pirajá, onde ocorrerá a integração com o metrô. O equipamento terá capacidade para transporte de até 3,2 mil usuários por hora, em cada sentido.

O titular da Semob, Pablo Souza, aponta que o sistema foi pensado justamente para atender uma região marcada por grandes desníveis.

“Com isso, a gente liga dois corredores importantes do transporte da cidade, que são a Avenida Suburbana e a BR-324, a dois modais de alta capacidade. Além disso, essa ligação permite integrar uma região com desnível topográfico muito elevado, o que dificulta o acesso às demais regiões da cidade", diz o secretário.

Imagem ilustrativa da imagem Teleférico do Subúrbio: projeto entra em fase de licitação em Salvador
Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

De acordo com a Semob, a Prefeitura tem trabalhado na licitação da parte eletromecânica do sistema. Os ajustes finais do projeto eletromecânico estão sendo realizados por uma empresa especializada.

Também está prevista a atuação de uma empresa supervisora, que irá acompanhar a execução do empreendimento, apoiar a fiscalização e fazer o controle da obra.

Experiência de cidades da Colômbia foi utilizada como referência

O projeto prevê intervenções urbanísticas no entorno dos equipamentos, com ações voltadas à acessibilidade, circulação de pedestres, implantação de equipamentos públicos, criação de espaços de convivência e valorização do comércio local. A experiência de cidades da Colômbia foi utilizada como referência para a elaboração da proposta.

"Tivemos a oportunidade de conhecer, tanto em Bogotá quanto em Medellín, a experiência dos teleféricos e a importância que estes equipamentos tem na dinâmica social destes locais. Cerca de 90% do uso é feito pelos moradores, mas há também um uso turístico. A nossa intenção aqui em Salvador é justamente integrar o uso do transporte ao fortalecimento do comércio e desenvolvimento da região", afirma Pablo.

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Durante as visitas técnicas realizadas na Colômbia, a equipe observou intervenções urbanísticas associadas às estações, incluindo a implantação de atividades econômicas que passaram a movimentar essas áreas. A expectativa para o novo equipamento de Salvador é de que o aumento do fluxo de pessoas também contribua para estimular o comércio e criar novas oportunidades para os moradores do entorno.

Planejamento para o novo modal

Durante sua elaboração, o projeto passou por estudos de impacto social e ambiental, análise do entorno, sondagens e levantamentos topográficos. O planejamento para o novo modal foi iniciado no ano passado, com os primeiros estudos de viabilidade técnica e concepção realizados pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).

A elaboração e desenvolvimento do projeto envolve diferentes áreas da administração municipal, incluindo a parte social, os projetos urbanísticos e os estudos de impacto. Por se tratar de um equipamento de mobilidade, a Semob será responsável pela execução e operação do sistema, enquanto a Superintendência de Obras Públicas (Sucop) ficará responsável pela execução da obra.

Outro ponto previsto é a integração do teleférico ao sistema de transporte público. Na prática, o usuário poderá chegar às estações utilizando os ônibus e acessar o novo modal com o próprio cartão de transporte, facilitando a conexão entre os diferentes meios de deslocamento da cidade.

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licitação Salvador Teleférico do Subúrbio

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