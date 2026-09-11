SALVADOR
Metrô de Salvador: obra que liga Lapa a Campo Grande avança no Centro
Trecho subterrâneo de 1,06 km terá novos equipamentos urbanos e acessos viários
As obras para a nova expansão subterrânea da Linha 1 do metrô de Salvador contaram com avanço siginificativo. O Tramo IV, que vai interligar a Lapa ao Campo Grande visa otimizar o tempo de deslocamento na capital.
O canteiro de obras está localizado no Poço São Raimundo, na região dos Barris, e o trecho final terá extensão de 1,06 km, incluindo novos equipamentos urbanos e acessos viários.
Ampliação da malha metroviária
Com a nova extensão, o Metrô de Salvador terá a malha ampliada, que atualmente conta com 38 quilômetros, 22 estações e dez terminais de ônibus integrados.
Hoje, a Linha 1 faz o trajeto entre Águas Claras e a Lapa em cerca de 23 minutos, enquanto a Linha 2 liga o Acesso Norte ao Aeroporto em aproximadamente 28 minutos.
As obras são realizadas pelo Estado da Bahia, por meio da Companhia de Transportes (CTB), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), com recursos do Ministério das Cidades.