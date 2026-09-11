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Complexo de Cajazeiras tem 5 bairros sem energia nesta sexta (11/09)

Suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Cinco bairros que compõem o Complexo de Cajazeiras, em Salvador, vão enfrentar uma suspensão programada no fornecimento de energia nesta sexta-feira, 11. No total, serão cinco bairros afetados das 12h às 16h.

Nesta fase, entram na lista Boca da Mata, Cajazeiras, Cajazeiras X, Cajazeiras XI e Fazenda Grande I.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

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Confira trechos afetados:

  • Boca da Mata: Rua 11 de Julho, 2;
  • Cajazeiras: Rua João de Souza Goes, 15;
  • Cajazeiras X: Avenida Engenheiro Raymundo Carlos Nery, 9898; Quadra A, Caminho 10, 8; Casa 01, Setor 03, 5; Quadra C, Caminho 06, 3;
  • Cajazeiras XI: Casa 1, Quadra A, 255; Casa 1, Quadra A, 48;
  • Fazenda Grande I: Quadra A, Caminho 10, 8; Quadra A, Caminho 10, 6; Rua Jornalista Marcos Vita, 13; Quadra B, Caminho 02, 21; Rua Monsenhor Osmar Valeriano, 1002; Quadra A, Caminho 16, 3; Rua Jornalista Marcos Vita, 17; Casa 01, Quadra B, 16; Casa 09, Quadra A, 5; Rua Roberto Albergaria de Oliveira, 15; Rua Monsenhor Osmar Valeriano, 1003; Casa 01, Quadra B, 10; Quadra A, Caminho 10, 9999; Casa 01, Quadra B, 9; Rua Jornalista Marcos Vita, 1; Casa 01, Quadra B, 3; Quadra B, Caminho 02, 14; Quadra A, Caminho 10, 5; Quadra B, Caminho 02, 11; Rua Monsenhor Osmar Valeriano, 2; Quadra B, Caminho 02, 5; Quadra A, Caminho 10, 2; Quadra B, Caminho 02, 1; Rua Jornalista Marcos Vita, 15; Rua Jornalista Marcos Vita, 11; Casa 01, Quadra B, 20; Casa 09, Quadra A, 2; Casa 09, Quadra A, 10; Rua Monsenhor Osmar Valeriano, 1001; Quadra B, Caminho 02, 25; Rua Jornalista Marcos Vita, 9; Rua Monsenhor Osmar Valeriano, 1004; Quadra B, Caminho 02, 20; Casa 09, Quadra A, 3; Quadra A, Caminho 16, 2; Quadra A, Casa 09, 1; Quadra B, Caminho 02, 13; Quadra B, Caminho 02, 7; Casa 09, Quadra A, 6; Casa 14, Quadra A, 7; Casa 09, Quadra A, 4; Quadra A, Caminho 10, 1; Rua Monsenhor Osmar Valeriano, 18; Rua Jornalista Marcos Vita, 7; Quadra A, Caminho 16, 16; Rua Monsenhor Osmar Valeriano, 7; Rua Monsenhor Osmar Valeriano, 1; Quadra B, Caminho 02, 17; Quadra A, Caminho 16, 8; Casa 01, Quadra B, 6; Quadra A, Caminho 10, 7; Quadra B, Caminho 02, 2; Rua Monsenhor Osmar Valeriano, 4; Quadra B, Caminho 02, 18; Quadra A, Caminho 11, 1; Rua Roberto Albergaria de Oliveira, 3; Casa 01, Quadra B, 8; Quadra B, Caminho 02, 8; Quadra A, Caminho 16, 4; Quadra B, Caminho 02, 12; Casa 01, Quadra B, 17; Quadra C, 99999; Quadra A, Caminho 16, 9; Quadra B, Caminho 02, 9; Casa 01, Quadra B, 5; Quadra B, Caminho 02, 4; Casa 09, Quadra A, 5478; Rua Roberto Albergaria de Oliveira, 6; Rua Roberto Albergaria de Oliveira, 24; Casa 01, Quadra B, 14; Rua Roberto Albergaria de Oliveira, 7; Quadra B, Caminho 02, 16; Rua I, Quadra F, 12; Casa 01, Quadra B, 13; Casa 01, Quadra B, 18; Casa 01, Quadra B, 15; Quadra B, Caminho 02, 22; Casa 09, Quadra A, 1; Quadra B, Caminho 02, 3; Casa 01, Quadra B, 11; Casa 09, Quadra A, 99958; Quadra B, Caminho 02, 10; Travessa 1 das Palmeiras, 17; Rua Jornalista Marcos Vita, 9898; Casa 01, Quadra B, 1; Rua Monsenhor Osmar Valeriano, 81; Rua Jornalista Marcos Vita, 10; Rua Jornalista Marcos Vita, 5; Rua Roberto Albergaria de Oliveira, 5.
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CAJAZEIRAS Complexo de Cajazeiras Salvador

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