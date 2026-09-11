Complexo de Cajazeiras tem 5 bairros sem energia nesta sexta (11/09)

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Cinco bairros que compõem o Complexo de Cajazeiras, em Salvador, vão enfrentar uma suspensão programada no fornecimento de energia nesta sexta-feira, 11. No total, serão cinco bairros afetados das 12h às 16h.

Nesta fase, entram na lista Boca da Mata, Cajazeiras, Cajazeiras X, Cajazeiras XI e Fazenda Grande I.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Confira trechos afetados: