Lula sobre eleições: "Brasileiros vão decidir entre democracia e negacionismo"

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Ao discursar na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sublinhou a relevância do pleito de 4 de outubro.

O chefe do Executivo declarou que o eleitorado nacional vai definir a escolha “entre democracia e negacionismo”, além de ponderar se o país vai trilhar “rumo a um futuro de mais oportunidades” ou se vai retornar a “um passado de exclusão”.

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Lula assegurou que a disputa no Brasil vai ser “transparente e competitiva”, garantida por um sistema eleitoral “moderno e robusto”. Sem mencionar nomes diretamente, criticou quadros políticos por supostamente se alinharem a interesses internacionais contrários à nação.

“Não subestimamos o desafio das redes de desinformação que pretendem desvirtuar o debate público durante a campanha”, pontuou o mandatário.

Respeito às urnas

Em tom firme, cobrou respeito ao resultado das urnas: “Sob o olhar atento de uma cidadania plural e de uma imprensa livre, não permitiremos que os inimigos da democracia, internos e externos, atentem contra a vontade popular. A democracia brasileira pertence aos brasileiros. O Brasil vai continuar sendo um país soberano”, afirmou.

As declarações ocorrem em meio a críticas recorrentes do petista a membros da família Bolsonaro, cujo filho Flávio concorre à Presidência pelo PL.

O presidente acusa o grupo de articular ações contra o Brasil junto a autoridades dos Estados Unidos — país onde o ex-deputado Eduardo Bolsonaro mantém trânsito e proximidade política.

Crise no multilateralismo

Paralelamente às questões domésticas, o pronunciamento abordou a instabilidade geopolítica global e fez duras ponderações ao papel da ONU na mediação de conflitos contemporâneos. Lula apontou uma grave crise na diplomacia multilateral e cobrou reformas institucionais.

“A ONU está falhando em uma das suas missões mais elevadas: a de livrar a humanidade do flagelo da guerra. A credibilidade nunca esteve tão baixa. A capacidade de proteger os mais vulneráveis – os que não têm exército, nem arsenais – nunca foi tão pequena. Somos todos reféns do imobilismo de um Conselho de Segurança que não cumpre o papel”, declarou.

O presidente argumentou que o cenário internacional exige posicionamentos claros dos líderes mundiais perante o avanço de extremismos e a erosão dos acordos coletivos.

“Somos chamados a optar entre: multilateralismo ou unilateralismo; democracia ou extremismo; soberania ou subordinação. Essas escolhas demandam coragem, vontade política e clareza de objetivos. Isso é o que se espera de um estadista”, afirmou.

Ao concluir a análise geopolítica, o petista condenou o avanço do uso da força e as sucessivas concessões à "lei do mais forte", afirmando que os limites aceitáveis já foram ultrapassados pelo cenário de guerras ativas,

“A guerra não é a continuação da política por outros meios. É a falência total da política", finalizou.