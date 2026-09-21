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TRAIÇÃO

Adolfo Viana chama Sheila Lemos de "covarde" e PSDB rompe com prefeita

Alfinetada expõe crise no grupo de oposição no sudoeste baiano

Rodrigo Tardio
Por
Parlamentar destacou que legenda já articula formação de novo polo político local
Parlamentar destacou que legenda já articula formação de novo polo político local - Foto: Divulgação
Eleições 2026

​O clima político em Vitória da Conquista pegou fogo nesta segunda-feira, 21. Durante agenda partidária, o deputado federal e presidente estadual do PSDB, Adolfo Viana, subiu o tom contra a prefeita Sheila Lemos (União Brasil), classificando a postura da gestora como “covarde” em relação ao deputado estadual Tiago Correia (PSDB).

​A alfinetada expõe uma crise no grupo de oposição no sudoeste baiano. O estopim do atrito foi a decisão de Sheila Lemos em encampar a pré-candidatura do próprio marido, Wagner Alves, a uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

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Rota de colisão

O movimento colocou a gestão municipal em rota de colisão direta com Tiago Correia , que busca a reeleição e até então mantinha base consolidada na cidade com o aval da prefeitura.

​Em resposta ao atropelo aliado, Viana sinalizou um reposicionamento estratégico e garantiu que o PSDB caminha para a independência na cidade.

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O parlamentar destacou que a legenda já articula a formação de um novo polo político local para os próximos pleitos, sem dependência do grupo liderado por Sheila.

Desgaste

​O desgaste entre as siglas, no entanto, não é de hoje. A relação já vinha estremecida desde a troca de passe do vereador Diogo Azevedo, que deixou o União Brasil para se filiar ao PSDB.

A transição partidária acabou custando caro: o parlamentar teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) sob a acusação de infidelidade partidária, episódio que azedou de vez as pontes entre tucanos e a ala governista conquistense.

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