TRAIÇÃO
Adolfo Viana chama Sheila Lemos de "covarde" e PSDB rompe com prefeita
Alfinetada expõe crise no grupo de oposição no sudoeste baiano
O clima político em Vitória da Conquista pegou fogo nesta segunda-feira, 21. Durante agenda partidária, o deputado federal e presidente estadual do PSDB, Adolfo Viana, subiu o tom contra a prefeita Sheila Lemos (União Brasil), classificando a postura da gestora como “covarde” em relação ao deputado estadual Tiago Correia (PSDB).
A alfinetada expõe uma crise no grupo de oposição no sudoeste baiano. O estopim do atrito foi a decisão de Sheila Lemos em encampar a pré-candidatura do próprio marido, Wagner Alves, a uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).
Rota de colisão
O movimento colocou a gestão municipal em rota de colisão direta com Tiago Correia , que busca a reeleição e até então mantinha base consolidada na cidade com o aval da prefeitura.
Em resposta ao atropelo aliado, Viana sinalizou um reposicionamento estratégico e garantiu que o PSDB caminha para a independência na cidade.
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O parlamentar destacou que a legenda já articula a formação de um novo polo político local para os próximos pleitos, sem dependência do grupo liderado por Sheila.
Desgaste
O desgaste entre as siglas, no entanto, não é de hoje. A relação já vinha estremecida desde a troca de passe do vereador Diogo Azevedo, que deixou o União Brasil para se filiar ao PSDB.
A transição partidária acabou custando caro: o parlamentar teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) sob a acusação de infidelidade partidária, episódio que azedou de vez as pontes entre tucanos e a ala governista conquistense.