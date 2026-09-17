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POLÍTICA

Lula prepara defesa da soberania do Brasil em discurso na ONU

Presidente deve abordar possíveis tentativas de interferência externa nas eleições de 2026

Luan Julião
Por
Lula, presidente da República
Lula, presidente da República - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

A defesa da soberania brasileira deve ganhar espaço no discurso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), na próxima terça-feira, 22. O petista pretende abordar o cenário eleitoral brasileiro e fazer críticas a possíveis tentativas de interferência externa nas eleições de 2026.

O pronunciamento, porém, ainda está em elaboração. Segundo auxiliares do presidente, a versão final não foi concluída, mas a expectativa é de que Lula volte a destacar a importância da democracia, como fez no discurso do ano passado.

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Apesar dos recados, o presidente não deve citar nominalmente os Estados Unidos ou Donald Trump. Interlocutores afirmam que a fala deverá alcançar também outros países que, na avaliação de Lula, buscam exercer influência sobre o processo eleitoral brasileiro, entre eles Argentina e Israel.

EUA no centro das preocupações

Dentro do governo, os Estados Unidos são considerados a principal preocupação em relação à eleição brasileira. A avaliação leva em conta tanto a influência geopolítica norte-americana quanto o peso das grandes empresas de tecnologia, as chamadas big techs.

Mesmo assim, as eleições não devem ocupar o centro do pronunciamento. Para a diplomacia brasileira, o assunto passou a ter relevância diante da percepção de que “a democracia e o multilateralismo estão sob ataque”.

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Nos últimos dias, Lula tem afirmado que pretende levar diretamente a Trump a posição de que o Brasil não aceita interferência norte-americana em seu processo eleitoral.

Possível encontro entre Lula e Trump

Lula e Trump poderão se encontrar durante a programação da abertura da 81ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Até o momento, contudo, não houve movimentação dos governos brasileiro e norte-americano para organizar uma reunião bilateral entre os dois presidentes às margens do evento.

A expectativa é de que os dois possam se cruzar nos corredores da sede da ONU, repetindo o que ocorreu no ano passado. Na ocasião, Trump afirmou que havia uma “química” entre ele e Lula.

O possível encontro acontece em meio a uma relação marcada por novos obstáculos comerciais entre os dois países. Os Estados Unidos impuseram tarifas sobre produtos brasileiros, enquanto Trump também fez declarações contrárias à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Assembleia Geral da ONU democracia Lula na ONU relações Brasil-EUA soberania brasileira

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