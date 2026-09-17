Confira quanto tempo falta para cada ministro do SFT deixar o cargo

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Supremo Tribunal Federal (STF) possui 11 cadeiras estruturais, mas opera atualmente com 10 ministros em exercício devido a uma vaga em aberto deixada pela aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso.

A Constituição Federal determina a aposentadoria compulsória para os magistrados ao atingirem 75 anos de idade.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira a idade e prazo até a aposentadoria de cada ministro

Gilmar Mendes : 70 anos (nascido em 30 de dezembro de 1955) – faltam 4 anos para a aposentadoria Cármen Lúcia : 72 anos (nascida em 19 de abril de 1954) – faltam 2 anos para a aposentadoria Dias Toffoli : 58 anos (nascido em 15 de novembro de 1967) – faltam 16 anos para a aposentadoria Luiz Fux : 73 anos (nascido em 26 de abril de 1953) – falta 1 ano para a aposentadoria Edson Fachin : 68 anos (nascido em 8 de fevereiro de 1958) – faltam 6 anos para a aposentadoria Alexandre de Moraes : 57 anos (nascido em 13 de dezembro de 1968) – faltam 17 anos para a aposentadoria Nunes Marques : 54 anos (nascido em 16 de maio de 1972) – faltam 20 anos para a aposentadoria André Mendonça : 53 anos (nascido em 27 de dezembro de 1972) – faltam 21 anos para a aposentadoria Cristiano Zanin : 50 anos (nascido em 15 de novembro de 1975) – faltam 25 anos para a aposentadoria Flávio Dino : 58 anos (nascido em 30 de abril de 1968) – faltam 16 anos para a aposentadoria

Critérios de permanência no STF

A legislação brasileira estabelece que os cargos na mais alta corte do judiciário são vitalícios. O encerramento das funções ocorre exclusivamente por pedido de renúncia, por decisão em processo de impeachment ou compulsoriamente ao completar a idade limite estipulada pela lei.