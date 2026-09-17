André Mendonça rebate Gilmar Mendes e diz que “verborragia” prejudica STF

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, rebateu nesta quinta-feira, 17, as críticas de Gilmar Mendes à divulgação de conversas envolvendo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Mendonça afirmou que o próprio Gilmar havia pedido a publicidade dos autos e criticou o que chamou de “verborragia”, que, segundo ele, prejudica a imagem do STF.

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“Quando se invoca a necessidade de um Judiciário que transmita segurança à população, convém lembrar que a verborragia produz efeito exatamente oposto”, escreveu Mendonça em manifestação divulgada pelo gabinete.

A reação ocorreu após Gilmar defender Gonet em uma publicação na rede social X.

O decano afirmou que o procurador-geral tem “reputação ilibada e vida pública de lisura insuspeita”, mas que sua honra teria sido “injustamente manchada” pela divulgação de conversas que, segundo ele, não retratavam nenhuma conduta ilícita.

Veja publicação

Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, tem reputação ilibada e vida pública de lisura insuspeita. Isso nunca foi objeto de disputa: é reconhecido em todos os espectros, por quem concorda e por quem discorda dele. Mesmo assim, teve a honra injustamente manchada pelo… — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) September 17, 2026

Mendonça critica postura de Gilmar

Na manifestação, Mendonça afirmou ainda que “jamais ameaçou quem quer que seja de execração pública” e que não usou “linguajar impróprio” para pressionar nenhum ministro a deixar um julgamento.

Sem citar diretamente Gilmar, Mendonça também criticou o comportamento de integrantes da Corte durante os debates sobre o caso Master.

“A divergência é legítima e própria de um tribunal colegiado. Ilegítima é a tentativa de constranger o julgador”, afirmou o magistrado.

Entenda

As conversas em questão aparecem em um relatório da Polícia Federal (PF) sobre o caso Banco Master, cujo sigilo foi retirado por Mendonça.

Nas mensagens, Gonet conversa com Daniel Vorcaro, ex-controlador do banco, por intermédio de um advogado.