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TENSÃO

André Mendonça rebate Gilmar Mendes e diz que “verborragia” prejudica STF

Ministros divergem sobre relação de Paulo Gonet e Daniel Vorcaro

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Os ministros André Mendonça e Gilmar Mendes
Os ministros André Mendonça e Gilmar Mendes - Foto: Divulgação/STF
Eleições 2026

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, rebateu nesta quinta-feira, 17, as críticas de Gilmar Mendes à divulgação de conversas envolvendo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Mendonça afirmou que o próprio Gilmar havia pedido a publicidade dos autos e criticou o que chamou de “verborragia”, que, segundo ele, prejudica a imagem do STF.

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“Quando se invoca a necessidade de um Judiciário que transmita segurança à população, convém lembrar que a verborragia produz efeito exatamente oposto”, escreveu Mendonça em manifestação divulgada pelo gabinete.

A reação ocorreu após Gilmar defender Gonet em uma publicação na rede social X.

O decano afirmou que o procurador-geral tem “reputação ilibada e vida pública de lisura insuspeita”, mas que sua honra teria sido “injustamente manchada” pela divulgação de conversas que, segundo ele, não retratavam nenhuma conduta ilícita.

Veja publicação

Mendonça critica postura de Gilmar

Na manifestação, Mendonça afirmou ainda que “jamais ameaçou quem quer que seja de execração pública” e que não usou “linguajar impróprio” para pressionar nenhum ministro a deixar um julgamento.

Sem citar diretamente Gilmar, Mendonça também criticou o comportamento de integrantes da Corte durante os debates sobre o caso Master.

“A divergência é legítima e própria de um tribunal colegiado. Ilegítima é a tentativa de constranger o julgador”, afirmou o magistrado.

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Entenda

As conversas em questão aparecem em um relatório da Polícia Federal (PF) sobre o caso Banco Master, cujo sigilo foi retirado por Mendonça.

Nas mensagens, Gonet conversa com Daniel Vorcaro, ex-controlador do banco, por intermédio de um advogado.

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André Mendonça Banco MAster Daniel Vorcaro Gilmar Mendes Paulo Gonet

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