MPF marca sessão e pode abrir investigação contra Paulo Gonet

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O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) marcou para 25 de setembro a análise de um procedimento que trata de menções feitas pelo ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.

A informação foi divulgada após Gonet afirmar nesta terça-feira, 15, que não mantém relação de proximidade ou amizade com Vorcaro e disse que o único contato presencial entre os dois ocorreu em Londres, em abril de 2024. Na ocasião, o PGR também informou que só poderia ser investigado após autorização do MPF.

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A declaração foi feita durante uma sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) que discutia a validade de um relatório elaborado pela Polícia Federal envolvendo o ministro Alexandre de Moraes.

Relação de amizade

Em manifestação enviada ao Conselho Superior do Ministério Público, Gonet afirmou que não possui relação pessoal com Vorcaro nem interesse nos processos relacionados ao ex-banqueiro.

“Em termos bastante diretos e simples, que não tenho com o Sr. Daniel Vorcaro relação de amizade alguma, nem muito menos tenho interesse pessoal nos processos em que ele conste como parte ou investigado.”

Segundo o procurador-geral, até o encontro em Londres, Vorcaro era uma pessoa desconhecida para ele. Gonet também afirmou que, naquele momento, o Banco Master era, em sua percepção, uma instituição financeira aparentemente regular.

“Até aquele momento, o Sr. Daniel Vorcaro me era pessoa desconhecida. O Banco Master, que não constava como patrocinador do evento, até então, era, para mim, apenas uma instituição financeira em atividade aparentemente regular.”

Encontro ocorreu em evento em Londres

Conforme reportagem do g1, Gonet relatou que o encontro aconteceu durante um evento promovido pelo Grupo Voto e pela revista eletrônica Consultor Jurídico. Segundo ele, a interação ocorreu com a intermediação do advogado Ciro Soares.

O procurador-geral afirmou que a conversa se limitou a uma breve saudação, sem assunto relevante e sem relação com suas atribuições profissionais.

De acordo com a manifestação enviada ao Conselho Superior do MPF, o contato durou apenas alguns instantes e não teria estabelecido qualquer relação de proximidade entre os dois.