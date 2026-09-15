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CRISE DO STF

STF encerra sessão sem definição sobre investigação contra Moraes

Ministros discutiram possibilidade de julgamento conjunto, mas pauta foi adiada após vista

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Presidente do STF, Edson Fachin
Presidente do STF, Edson Fachin - Foto: Dida Sampaio | Estadão
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O Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou a sessão histórica desta terça-feira, 15, sem definição sobre a autorização de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. As discussões foram encerradas após cerca de oito horas de embates.

Ao longo das discussões no plenário, o ministro Gilmar Mendes apresentou uma questão de ordem para unificar o debate com uma ação que apura irregularidades do ministro André Mendonça na condução do inquérito do Banco Master. A sessão para tratar da ação contra Mendonça está prevista para a próxima quarta-feira, 23.

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O placar chegou a ficar empatado em quatro a quatro para manter as discussões separadas; no entanto, os ministros Flávio Dino e Cármen Lúcia pediram vista, o que adiou a conclusão do julgamento.

O ministro Nunes Marques se declarou impedido de participar da votação, enquanto Dias Toffoli declarou suspeição e não proferiu votos.

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Pedido de vista

Flávio Dino realizou o pedido de vista após forte discussão entre Gilmar Mendes e André Mendonça no plenário. O clima ficou tenso depois que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a palavra para contestar a existência de uma relação de proximidade com Vorcaro.

Diante do acirramento do debate, Dino interveio e solicitou vista do processo. Ao justificar a interrupção, o ministro afirmou que não havia condições para os integrantes do tribunal continuarem deliberando naquele momento.

"Eu tenho que interromper esta situação porque nós temos uma questão de ordem. Nós não temos condições de deliberar. O clima é daí para pior, e a sociedade está assistindo a algo diferente do rito que a lei manda."

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