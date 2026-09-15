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SESSÃO DO STF

Vídeo: Gilmar e Mendonça se exaltam no STF: “Aqui não tem choro”

Gilmar Mendes e André Mendonça se desentenderam após pronunciamento da PGR

Leo Almeida
Por
Gilmar Mendes e André Mendonça
Gilmar Mendes e André Mendonça - Foto: Luiz Silveira | STF
Eleições 2026

Os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça se exaltaram e esquentaram o clima do Supremo Tribunal Federal (STF) durante a sessão desta terça-feira, 15. “Impressionante a desfaçatez” foi a frase dita pelo decano da Corte em direção a Mendonça durante as discussões sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para anular o relatório da Polícia Federal.

Gilmar interrompeu a fala de Mendonça e disparou: “Isto sim é leviandade. Um sujeito investido de um sentimento policialesco junto com seus delegados. É impressionante a desfaçatez de vossa excelência [André Mendonça]”.

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Em seguida, Mendonça esbravejou: “A desfaçatez de vossa excelência [Gilmar Mendes]!. Me respeite. Aqui não tem choro não, respeite! Estou sendo agredido”.

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Pronunciamento de Gonet

A discussão entre os ministros começou após o pronunciamento do PGR, Paulo Gonet. Na ocasião, ele negou ter relação com o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e afirmou que só poderá ser investigado após aprovação do Ministério Público Federal (MPF).

“Não existe, nem tive, relacionamento com o senhor Vorcaro. O único que tive com ele se deu com várias autoridades em abril de 2024. A única ligação, intermediada por advogado, foi brevíssima e banal. De fato, o resultado aponta apenas mensagens sem nenhuma relevância jurídica”, declarou Gonet.

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