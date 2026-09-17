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CASO BANCO MASTER

Gonet nega relação com Vorcaro e pede para atuar em casos do Master

Procurador-geral rebateu acusações sobre proximidade com ex-banqueiro

Ane Catarine
Por
O procurador-geral da República, Paulo Gonet
O procurador-geral da República, Paulo Gonet - Foto: Alejandro Zambrana/STF
Eleições 2026

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, distribuiu entre integrantes do Ministério Público Federal (MPF) a defesa dele para o julgamento que terá na próxima semana no Conselho Superior do órgão.

No documento, Gonet rebate as acusações que deram origem ao procedimento e sustenta que não tem relação pessoal com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, nem interesse nos processos envolvendo ele.

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Por isso, afirma estar “juridicamente plenamente apto” a atuar nos casos e pede que sejam afastadas as hipóteses de suspeição ou impedimento.

O procedimento foi aberto a pedido do Partido Novo, após as investigações apontarem que Vorcaro teria pedido a terceiros que procurassem Gonet para tentar interferir na Operação Compliance Zero.

O que Gonet argumenta

  • Não houve interferência nos processos: Gonet afirma que nunca recebeu pedido para interferir nas investigações envolvendo Vorcaro e que também não recebeu informações para favorecer o ex-banqueiro.
  • Mensagem em que Vorcaro cita “Paulo”: Gonet afirma que as anotações encontradas pela Polícia Federal, nas quais Vorcaro teria pedido ajuda a uma pessoa chamada “Paulo”, não comprovam qualquer contato ou interferência do procurador-geral. Segundo ele, as próprias mensagens mostram que Vorcaro continuava sem informações sobre o andamento das investigações.
  • Rejeição de propostas de delação: Gonet afirma que a PGR recebeu propostas de colaboração premiada de Vorcaro, mas recusou duas delas. Conforme o procurador-geral, os acordos só poderiam avançar se o colaborador assumisse responsabilidade pelos crimes.
  • Encontro em Londres: Gonet diz que seu único encontro presencial com Vorcaro ocorreu em abril de 2024, em Londres, durante um evento sobre temas jurídicos e políticos.
  • Pouco contato pessoal: O procurador-geral afirma ainda que, além desse evento, nunca esteve na residência de Vorcaro, na sede do Banco Master ou se encontrou pessoalmente com ele em outro local.
  • Telefonema em março de 2025: Gonet também relata uma breve conversa telefônica com Vorcaro em 15 de março de 2025. Segundo ele, o contato ocorreu quando Ciro Soares, que estava com o procurador-geral, ligou para Vorcaro e passou o telefone para que os dois se cumprimentassem.

Gonet afirma que, naquele momento, não tinha conhecimento de qualquer suspeita de atividade ilícita envolvendo o banqueiro.

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O que está em análise

O Conselho Superior do MPF vai analisar se houve motivo para considerar Gonet suspeito ou impedido de atuar em processos relacionados a Vorcaro.

Para o procurador-geral, as acusações são “descabidas e estapafúrdias”.

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Banco MAster caso master Daniel Vorcaro Paulo Gonet PGR

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