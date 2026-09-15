Paulo Gonet surpreende e comparece para acompanhar futuro de Alexandre de Moraes

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O procurador-geral da República, Paulo Gonet, chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar o julgamento contra o ministro Alexandre de Moraes após mensagens trocadas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master.

Gonet chegou à Corte por volta das 10h, de acordo com informações do g1. A sessão plenária que vai definir o futuro do magistrado está marcada para este horário, mas até o momento, ainda não começou.

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A presença e participação do procurador-geral para esta sessão era um dos pontos de dúvida.

Com plenário dividido, STF decide se abre apuração contra Moraes

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) chegam à sessão desta terça-feira, 15, com o plenário dividido sobre os próximos passos em relação ao ministro Alexandre de Moraes — a discussão envolve a possibilidade de apuração de sua conduta a partir de mensagens relacionadas ao caso Banco Master.



Até o momento, seis votos são considerados mais consolidados:

André Mendonça

Luiz Fux

Nunes Marques

Gilmar Mendes

Flávio Dino

Cristiano Zanin

Plenário do STF - Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

Enquanto os três primeiros estão alinhados em uma posição, os últimos três magistrados formam outro grupo. Os demais ministros — a exemplo de Cármen Lúcia e do presidente da Corte, Edson Fachin — ainda podem ser decisivos para o resultado.

Como será o julgamento?

A sessão seguirá o rito regimental tradicional da Corte, estruturado da seguinte forma:

Abertura: Leitura e aprovação da ata anterior, seguidas da saudação aos ministros.

Leitura e aprovação da ata anterior, seguidas da saudação aos ministros. Pregão: Leitura do processo, do relatório e delimitação do objeto do julgamento pelo relator.

Leitura do processo, do relatório e delimitação do objeto do julgamento pelo relator. Sustentações: Manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) e de eventuais sustentações orais.

Manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) e de eventuais sustentações orais. Votação e Resultado: Apresentação do voto do relator, seguida pelos votos dos demais ministros e proclamação do resultado pelo presidente da Corte.

Assista ao julgamento ao vivo