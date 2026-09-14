STF barra imprensa em sessão que decidirá futuro de Moraes

A sessão desta terça-feira, 15, do Supremo Tribunal Federal (STF) que vai analisar o relatório da Polícia Federal sobre as conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, não contará com cobertura da imprensa.

A Presidência do STF informou que a entrada de jornalistas no plenário está proibida durante a sessão. Os profissionais que fazem a cobertura diária da Corte poderão acompanhar o julgamento a partir do comitê de imprensa, no segundo andar do prédio principal.

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Os demais jornalistas credenciados deverão permanecer na área externa, na marquise do STF, onde será montada uma estrutura com telões, cadeiras e mesas para acompanhamento da sessão.

De acordo com o tribunal, a restrição ocorre “em razão da capacidade limitada do espaço”. O STF informou ainda que a definição das regras levou em consideração “sugestões e recomendações dos ministros e da ministra”.

Dino reage

Em nota divulgada nesta segunda-feira, 14, a equipe de assessoria do ministro Flávio Dino afirmou que o magistrado não foi consultado sobre a medida e que, se tivesse sido, seria favorável à presença dos profissionais de imprensa no local.

Dino afirmou que considera não haver justificativa para impedir a entrada dos jornalistas, enquanto outras centenas de pessoas poderão acompanhar a sessão presencialmente.

“O ministro Flávio Dino esclarece que não foi consultado sobre esse ponto e, caso consultado, se manifestaria a favor da presença dos jornalistas no plenário”, informou a nota.

Segundo Dino, a presença da imprensa deveria ser permitida diante do número de pessoas autorizadas a entrar na sessão. “Se estarão presentes centenas de pessoas, algumas inclusive ‘convidadas’, o ministro entende que não há razão para excluir os jornalistas”, acrescentou.