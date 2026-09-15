Mesmo citado pela PF, Gonet representa PGR em julgamento de Moraes

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O procurador-geral da República, Paulo Gonet, acompanha presencialmente nesta terça-feira, 15, o julgamento do relatório da Polícia Federal (PF) que aponta a ligação do ministro Alexandre de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Gonet poderá se manifestar em nome da Procuradoria-Geral da República (PGR) durante a sessão, embora o próprio nome apareça em mensagens atribuídas a Vorcaro e citadas nos relatórios que embasaram o caso.

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A participação de Gonet era uma das principais dúvidas antes do início da sessão.

Diante das citações, delegados da PF e parlamentares defenderam que Gonet se declarasse impedido de atuar nos procedimentos relacionados ao relatório.

Apesar dos questionamentos, Gonet decidiu participar presencialmente da sessão, presidida pelo ministro Edson Fachin, que vai definir se há elementos para abrir uma investigação formal contra Moraes.

Qual é a posição da PGR?

A posição oficial da PGR no processo é favorável ao arquivamento do relatório da PF contra Moraes.

A Procuradoria sustenta que o documento produzido sob supervisão do ministro André Mendonça tem um "vício de origem".

Segundo o órgão, a investigação foi determinada de ofício pelo relator, sem requerimento prévio da PF ou do Ministério Público e sem comunicação à Presidência do STF.