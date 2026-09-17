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CRÍTICAS PESADAS

Crise no STF: Gilmar Mendes censura colega ao defender Gonet

Ministro da Corte publicou longo relato em seu perfil nas redes sociais, nesta quinta-feira, 17

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
O ministro do STF, Gilmar Mendes
O ministro do STF, Gilmar Mendes - Foto: Rosinei Coutinho/STF
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, saiu em defesa do Procurador-Geral da República (PGR), Paulo Gonet, após o julgamento da última terça-feira, 15, que poderia render a abertura de uma investigação contra o também ministro Alexandre de Moraes, pelas relações do magistrado com o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Em longo texto publicado em seu perfil no X (antigo Twitter), o decano da Corte ainda criticou, de forma indireta, o colega André Mendonça, a quem disse ter lucrado politicamente com a crise.

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"Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, tem reputação ilibada e vida pública de lisura insuspeita [...] Ainda assim, assistimos na terça-feira a uma cena lamentável. Em plenário, o próprio relator reconheceu, em alto e bom som, a lisura da conduta de Gonet e admitiu que nada havia contra ele. Nada. Então por que expor? Quem atesta a honra de alguém só depois de tê-la arrastado pela praça pública não está corrigindo um erro: está confessando que ele era evitável", escreveu Gilmar Mendes.

"A intenção de lucrar politicamente com o episódio ficou escancarada quando o relator fez publicar vídeo nas redes sociais agradecendo o apoio popular. Apoio a quê, exatamente? A um ato que ele mesmo admitiu não ter fundamento contra a pessoa exposta? Quem age assim não é magistrado imparcial: é boneco de campanha, um pixuleco eleitoral."

Gilmar Mendes relembra Lava Jato e Sergio Moro

No mesmo texto, o ministro do STF ainda relembrou a Lava Jato com as ações adotadas por Deltan Dallagnol e Sergio Moro que, segundo Mendes, "transformaram vazamento seletivo em método".

"Deltan Dallagnol e Sergio Moro transformaram vazamento seletivo em método. A ideia era sempre criar o fato consumado antes da ação penal, colher os dividendos políticos e deixar a defesa correndo atrás de um julgamento que a opinião pública já havia feito. Linchamento coletivo serve para esvaziar o direito de defesa e enterrar a presunção de inocência", afirmou Mendes.

"E, como na Lava Jato, a hora nunca é ao acaso. Lá, sigilos caíam a poucas semanas das eleições. Aqui, o levantamento apareceu às vésperas do 7 de Setembro, para inflar as ruas, arrancar dividendos políticos, sujar reputações e intimidar quem se opõe a esse método. No fundo, o alvo é o direito de defesa de pessoas contra as quais esses agentes nutrem algo que se parece muito mais com vingança do que com justiça", completou o decano da Corte.

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Tags

Alexandre de Moraes André Mendonça Gilmar Mendes Paulo Gonet STF

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