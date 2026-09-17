André Mendonça é aplaudido e chamado de herói em voo

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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi ovacionado por admiradores durante em uma aeronave, nesta quinta-feira, 17. O voo saiu de Brasília tendo São Paulo como destino.

Durante o voo, Mendonça, que chegou a ser aplaudido pelos presentes, foi chamado de “nosso herói”. O momento coincidiu com os novos ataques feitos pelo ministro Gilmar Mendes ao seu papel como relator dentro do caso Master.

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Mendonça não se manifestou até o momento sobre o episódio, mas divulgou, em nota à imprensa, uma resposta a Gilmar Mendes.

“O relator jamais ameaçou quem quer que seja de execração pública, nem se valeu de linguajar impróprio para que alguém se retirasse de julgamento. Tampouco transformou o plenário num palanque ou picadeiro, vociferando aos berros, para tentar mascarar com truculência ilações vazias e que carecem de qualquer fundamento jurídico minimamente aceitável”, diz trecho da nota de Mendonça.

Embates entre André Mendonça e Alexandre de Moraes

André Mendonça tem protagonizado embates com Alexandre de Moraes dentro do Supremo Tribunal Federal (STF), iniciados a partir da sua decisão de quebra de sigilo das conversas do magistrado com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Nos dias seguintes, a atuação de Mendonça passou a ser alvo de contestação por parte de Moraes e outros ministros da Suprema Corte. Uma sessão para analisar suas posições recentes foi marcada para o dia 23 deste mês.

O ministro Edson Fachin, presidente do STF, no entanto, cancelou a sessão após novos desdobramentos da briga entre Mendonça e Gilmar Mendes.