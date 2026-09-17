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INTIMAÇÃO

PF marca depoimentos de Vorcaro e do pai para fim deste mês

Oitivas encerram 3ª fase de apuração sobre coação e invasão de sistemas

Rodrigo Tardio
Por
Henrique Vorcaro é apontado pelos investigadores como integrante do chamado “núcleo violento”
Henrique Vorcaro é apontado pelos investigadores como integrante do chamado “núcleo violento” - Foto: Arte elaborada via Inteligência Artificial
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A Polícia Federal (PF) intimou o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e do pai, Henrique Vorcaro, a prestarem depoimentos no próximo dia 30. As oitivas estão agendadas para as 14h e 16h, respectivamente, e representam o último ato previsto pelos investigadores antes da conclusão da terceira fase do inquérito.

​Inicialmente previstos para a semana passada, os interrogatórios foram reagendados a pedido dos advogados dos investigados, conforme revelou a jornalista Andréia Sadi, do portal G1.

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Com a definição das novas datas, a corporação entra na reta final para consolidar o relatório desta etapa do processo.

Prisão preventiva

​Preso preventivamente desde maio, Henrique Vorcaro é apontado pelos investigadores como integrante do chamado “núcleo violento” ligado ao banqueiro. Em junho, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a custódia cautelar.

​A operação da PF tem como foco as ações de duas facções operacionais do grupo, denominadas “A Turma” e “Os Meninos”. Segundo o acervo reunido no inquérito, as frentes atuavam em:

  • ​práticas sistemáticas de coerção e intimidação;
  • ​obtenção ilegal de dados sigilosos;
  • ​invasão de dispositivos informáticos para blindar os interesses do entorno de Daniel Vorcaro.

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​Os novos depoimentos vão servir para que os delegados confrontem as declarações de pai e filho com os documentos, perícias e mídias apreendidos nas fases anteriores das diligências.

Recursos no Supremo

​Em paralelo, os advogados de Henrique Vorcaro mantêm ofensiva no STF para tentar revogar a preventiva. Nos recursos apresentados à Corte, a defesa cita a falta de definição sobre o trâmite de ações que pedem a investigação do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do Caso Master.

​A eventual apuração sobre o magistrado, no entanto, é tratada no Tribunal como matéria autônoma, sem relação direta com os indícios que fundamentaram a decretação da prisão de Henrique, que permanece válida.

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Tags

Daniel Vorcaro Henrique Vorcaro inquérito polícia federal prisão preventiva STF

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