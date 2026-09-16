Presidente da Câmara de Irecê é investigado por diárias suspeitas de R$ 64,8 mil

Siga o A TARDE no Google

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) prorrogou por mais 90 dias uma investigação que apura possíveis irregularidades no pagamento e na prestação de contas de R$ 64,8 mil em diárias concedidas pela Câmara Municipal de Irecê, no norte da Bahia, durante o exercício financeiro de 2025.

O caso envolve o presidente da Casa, o vereador Moisés Filocre (PSD), e o diretor-geral Luan Dias de Souza.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conforme informações do Diário de Justiça da Bahia desta terça-feira, 15, a prorrogação permitirá que o MP-BA continue investigando se os pagamentos foram feitos de forma regular e se os gastos foram devidamente comprovados.

A investigação é conduzida pela 6ª Promotoria de Justiça de Irecê, sob responsabilidade da promotora de Justiça Edna Márcia Souza Barreto de Oliveira, e está classificada na área de improbidade administrativa.

Entenda a investigação

As diárias são valores pagos com dinheiro público a parlamentares para custear despesas relacionadas a deslocamentos e atividades realizadas fora da rotina de trabalho, conforme as regras estabelecidas por cada órgão.

Por isso, a investigação do MP-BA busca verificar não apenas a autorização dos pagamentos, mas também se os recursos foram efetivamente utilizados para a finalidade informada e se a prestação de contas foi apresentada corretamente.

O documento do Ministério Público, no entanto, não detalha quais viagens estão sob apuração, quanto foi pago individualmente ao vereador e ao diretor-geral ou quais documentos foram apresentados na prestação de contas.

A TARDE tenta contato com a Presidência da Câmara de Irecê para obter esclarecimentos sobre o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.

Ao fim da investigação, o Ministério Público poderá adotar as medidas cabíveis de acordo com as conclusões obtidas no procedimento.