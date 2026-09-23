Lula confirma ato de campanha em Feira de Santana na próxima semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está confirmado para um ato de campanha na cidade de Feira de Santana na próxima terça-feira, 29, na região do Centro Comercial da cidade, pelo período da tarde. Membros do Partido dos Trabalhadores (PT) chegaram a articular a ida do petista a Salvador, mas, conforme informações obtidas pelo portal A TARDE, houve uma mudança nas últimas horas.

A informação da vinda de Lula chegou a ser antecipada pela reportagem na última segunda-feira, 21. Na oportunidade, o A TARDE tratou de uma divisão no PT nas discussões pela definição da agenda do presidente na Bahia. Fontes do portal relataram que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) era um dos defensores da realização do ato em Feira de Santana.

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Com a presença de Lula confirmada, será a segunda agenda eleitoral do presidente na Bahia para a disputa presidencial deste ano. No dia 28 de agosto, o petista realizou uma caminhada no bairro da Liberdade, em Salvador, em ato que reuniu mais de 20 mil apoiadores.

Demanda dos prefeitos

Lideranças da campanha petista na Bahia relataram que a força dos prefeitos do interior foi determinante para a escolha de Feira de Santana para o "ato final" de Lula na Bahia, se sobressaindo em relação à opção de agenda em Salvador.

Segundo fontes do A TARDE, a agenda também servirá como uma "representação" da força de Lula pelo interior do estado, marcando território na maior cidade fora da Região Metropolitana.

Região estratégica

Fontes ligadas à campanha de Jerônimo Rodrigues relataram que Feira de Santana é considerada um dos principais municípios almejados na eleição. Em 2022, o então candidato a governador foi derrotado na cidade no confronto contra ACM Neto (União Brasil) pelo Palácio de Ondina.

Agora, de acordo com as fontes, Jerônimo, que tem uma vida construída em Feira, onde leciona na Universidade Estadual (UEFS), tem um ‘cardápio’ de entregas para os feirenses, o que pode impactar na sua votação, superando os 142.490 obtidos no segundo turno de 2022.

Cenário da AtlasIntel

O otimismo da base governista é impulsionado por números recentes. A primeira pesquisa exclusiva AtlasIntel/A TARDE, realizada entre 28 de agosto e 2 de setembro com 1.804 eleitores, aponta um empate técnico geral no estado: ACM Neto lidera numericamente com 48,8% das intenções de voto, enquanto Jerônimo registra 47,5%.

No entanto, quando o recorte é aplicado à Feira de Santana, o cenário local mostra ampla vantagem para o atual chefe do Executivo estadual: