PT pede inquérito no STF sobre suposta interferência estrangeira na eleição do Brasil

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Suspeitas relacionadas à atuação de organizações e recursos estrangeiros na disputa presidencial foram levadas pelo PT ao Supremo Tribunal Federal (STF). O partido pediu ao ministro Flávio Dino a abertura de um inquérito para investigar possíveis episódios de interferência estrangeira nas eleições brasileiras.

Entre os pontos apresentados na manifestação estão alegações relacionadas à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. O PT cita possíveis ações de financiamento, apoio ou influência vindas do exterior.

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A legenda menciona a Rockbridge Network, organização americana voltada ao financiamento de campanhas conservadoras, e também aponta a existência de publicidade paga no exterior em perfis do X favoráveis ao candidato.

O partido também incluiu na petição a disponibilização de conteúdos do Brasil Paralelo e do Estúdio Quinto Elemento para a Academia da Direita, plataforma ligada ao PL.

Pedido ao STF

A solicitação foi apresentada em uma manifestação que já tem Flávio Dino como relator. Na avaliação do PT, a eventual investigação deve considerar diferentes formas pelas quais operações de origem estrangeira poderiam alcançar o processo eleitoral brasileiro.

Por isso, o partido pede que a apuração deixe "expressamente abrangidas situações em que eventuais imposições ou operações de origem estrangeira possam alcançar o processo eleitoral brasileiro por meio de plataformas digitais, instituições financeiras, publicidade, recursos, bens ou serviços".

A petição reúne os episódios citados pelo PT como pontos que precisam ser esclarecidos no âmbito da investigação.