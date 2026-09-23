Jerônimo troca debate da TV Bahia por agenda com Lula em Feira de Santana

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Feira de Santana, na próxima terça-feira, 29, vai coincidir com uma das últimas movimentações da campanha para o governo da Bahia. No mesmo dia, a TV Bahia promove o último debate televisivo entre os candidatos ao Palácio de Ondina, mas o governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), não estará presente. A informação foi confirmada ao portal A TARDE.

Jerônimo deverá acompanhar a passagem de Lula pelo município, onde o presidente fará um ato de campanha durante a tarde, na região do Centro Comercial. A agenda também terá a presença dos candidatos ao Senado pela chapa governista, o senador Jaques Wagner (PT), que busca a reeleição, e o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa.

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Feira como aposta eleitoral

A escolha de Feira de Santana para receber Lula ocorre em um município que ocupa espaço importante na estratégia eleitoral do grupo de Jerônimo. Na eleição de 2022, o petista perdeu para ACM Neto (União Brasil) no segundo turno na cidade.

Para a atual campanha, a tentativa é alterar esse cenário. Jerônimo tem uma ligação com Feira de Santana, onde leciona na Universidade Estadual da Bahia (Uneb), e aliados trabalham para ampliar a presença política do governador no município.

A expectativa do grupo é superar a votação registrada pelo petista na cidade no segundo turno de 2022, quando ele recebeu 142.490 votos.

Mudança na agenda de Lula

A passagem de Lula por Feira de Santana será a segunda agenda eleitoral do presidente na Bahia durante a disputa deste ano. A programação inicialmente considerada pelo PT previa a possibilidade de uma nova atividade em Salvador, mas houve uma mudança nas últimas horas.

Com a alteração, Feira passou a concentrar o compromisso presidencial da terça-feira. A atividade ocorrerá durante a tarde, na região do Centro Comercial.

A primeira agenda eleitoral de Lula na Bahia nesta campanha ocorreu em 28 de agosto, quando o presidente participou de uma caminhada no bairro da Liberdade, em Salvador. O ato reuniu mais de 20 mil apoiadores.

Jerônimo fora do último debate

O debate promovido pela TV Bahia está marcado para terça-feira, 29 e será o último realizado por uma emissora de televisão entre os candidatos ao governo baiano.

A ausência de Jerônimo acontece, portanto, no mesmo dia em que o governador terá uma agenda eleitoral ao lado do presidente da República e dos dois nomes que integram a chapa governista na disputa pelo Senado.

Com a confirmação da ausência, os demais candidatos ao governo terão o último confronto televisivo da campanha sem a participação do atual governador e candidato à reeleição.