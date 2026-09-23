POLÍTICA
Jerônimo troca debate da TV Bahia por agenda com Lula em Feira de Santana
Agenda de Lula em Feira coincide com último debate entre os candidatos ao governo da Bahia
A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Feira de Santana, na próxima terça-feira, 29, vai coincidir com uma das últimas movimentações da campanha para o governo da Bahia. No mesmo dia, a TV Bahia promove o último debate televisivo entre os candidatos ao Palácio de Ondina, mas o governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), não estará presente. A informação foi confirmada ao portal A TARDE.
Jerônimo deverá acompanhar a passagem de Lula pelo município, onde o presidente fará um ato de campanha durante a tarde, na região do Centro Comercial. A agenda também terá a presença dos candidatos ao Senado pela chapa governista, o senador Jaques Wagner (PT), que busca a reeleição, e o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa.
Feira como aposta eleitoral
A escolha de Feira de Santana para receber Lula ocorre em um município que ocupa espaço importante na estratégia eleitoral do grupo de Jerônimo. Na eleição de 2022, o petista perdeu para ACM Neto (União Brasil) no segundo turno na cidade.
Para a atual campanha, a tentativa é alterar esse cenário. Jerônimo tem uma ligação com Feira de Santana, onde leciona na Universidade Estadual da Bahia (Uneb), e aliados trabalham para ampliar a presença política do governador no município.
A expectativa do grupo é superar a votação registrada pelo petista na cidade no segundo turno de 2022, quando ele recebeu 142.490 votos.
Mudança na agenda de Lula
A passagem de Lula por Feira de Santana será a segunda agenda eleitoral do presidente na Bahia durante a disputa deste ano. A programação inicialmente considerada pelo PT previa a possibilidade de uma nova atividade em Salvador, mas houve uma mudança nas últimas horas.
Com a alteração, Feira passou a concentrar o compromisso presidencial da terça-feira. A atividade ocorrerá durante a tarde, na região do Centro Comercial.
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A primeira agenda eleitoral de Lula na Bahia nesta campanha ocorreu em 28 de agosto, quando o presidente participou de uma caminhada no bairro da Liberdade, em Salvador. O ato reuniu mais de 20 mil apoiadores.
Jerônimo fora do último debate
O debate promovido pela TV Bahia está marcado para terça-feira, 29 e será o último realizado por uma emissora de televisão entre os candidatos ao governo baiano.
A ausência de Jerônimo acontece, portanto, no mesmo dia em que o governador terá uma agenda eleitoral ao lado do presidente da República e dos dois nomes que integram a chapa governista na disputa pelo Senado.
Com a confirmação da ausência, os demais candidatos ao governo terão o último confronto televisivo da campanha sem a participação do atual governador e candidato à reeleição.