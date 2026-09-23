Candidatos do PL lideram gastos com anúncios contra Lula nas redes

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Candidatos ligados ao campo de oposição a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão entre os principais responsáveis por impulsionar no Instagram e no Facebook conteúdos críticos ao presidente. Levantamento da Biblioteca de Anúncios da Meta mostra que três candidatos do PL aparecem nas primeiras posições do ranking de gastos entre 1º e 21 de setembro.

A lista é liderada pela vereadora de São Paulo Zoe Martinez (PL-SP), candidata a deputada federal. Ela gastou R$ 48,9 mil com publicações contra Lula no período.

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O segundo maior valor foi registrado pelo Coronel Alberto Feitosa (PL-PE), que desembolsou R$ 40 mil. Filipe Barros (PL-PR), deputado federal e candidato ao Senado, aparece em seguida, com R$ 37,5 mil.

Somados, os três candidatos do PL gastaram R$ 126 mil com o impulsionamento das publicações.

O ranking também inclui outros dois candidatos. O Bispo Léo Assis Patriota (Novo-SP), que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados, destinou R$ 31,5 mil à Meta. Já o deputado federal Hissa Abrahão (Republicanos-AM), candidato à reeleição, aparece na quinta posição, com R$ 31,3 mil.

Menos páginas anônimas

Os dados da Meta indicam ainda que candidaturas são responsáveis pela maior parte dos anúncios contra Lula, enquanto empresas e páginas sem identificação aparecem em menor número.

Desde o início do monitoramento, que reúne 52 dias de dados, dez empresas impulsionaram 14 publicações.

Também houve redução dos anúncios patrocinados por páginas sem responsável identificado. Em agosto, 53 páginas anônimas impulsionaram 99 publicações. Até 21 de setembro, foram 24 publicações feitas por 18 páginas.

O levantamento considera os anúncios disponíveis na Biblioteca de Anúncios da Meta, que reúne conteúdos impulsionados nas plataformas da empresa.