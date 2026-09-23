Lula mira aliança com Augusto Cury e PSD para vencer Flávio Bolsonaro

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Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estudam a possibilidade de buscar uma aliança com Augusto Cury, candidato do Avante ao Palácio do Planalto, em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL).

A ideia é também tentar o apoio de uma ala do PSD, que tem Ronaldo Caiado como postulante a presidente. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

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De acordo com a publicação, pessoas próximas a Lula já estudam alternativas para tentar uma aproximação com Cury, que tem oscilado nas primeiras posições nas pesquisas de intenção de voto.

Bahia pode ser ponte para conquistar apoio de Cury

Ainda de acordo com a publicação, a Bahia é vista como uma ‘ponte’ para que a aliança com Cury saia do papel no segundo turno. No estado, o Avante é aliado do PT, tendo indicado o ex-deputado Ronaldo Carletto para a primeira suplência de Rui Costa na disputa pelo Senado.

Caso Rui se torne novamente ministro, em um possível segundo mandato de Lula, Carletto poderá assumir a cadeira no Senado, cenário que fortaleceria o Avante.

Apoio do PSD passa por Kassab

Ainda de acordo com a Folha de S. Paulo, a cúpula petista entende que o acordo com o PSD só poderá acontecer a partir da figura de Gilberto Kassab, presidente nacional da legenda, hoje vice de Ronaldo Caiado na eleição presidencial.

Kassab, que foi secretário estadual da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, é conhecido por seu perfil aberto ao diálogo com políticos de diferentes correntes.

Já Caiado, que tem pontuado nas pesquisas de intenção de voto, mas distante do segundo turno, é tido como um apoio difícil por conta da sua posição política, assim como sua afinidade com o bloco bolsonarista, hoje encabeçado por Flávio Bolsonaro.