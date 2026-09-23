Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

Lula mira aliança com Augusto Cury e PSD para vencer Flávio Bolsonaro

Aliados do presidente passam a mirar no 2º turno

Cássio Moreira
Por
Lula tenta conquistar apoio de Augusto Cury
Lula tenta conquistar apoio de Augusto Cury - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estudam a possibilidade de buscar uma aliança com Augusto Cury, candidato do Avante ao Palácio do Planalto, em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL).

A ideia é também tentar o apoio de uma ala do PSD, que tem Ronaldo Caiado como postulante a presidente. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a publicação, pessoas próximas a Lula já estudam alternativas para tentar uma aproximação com Cury, que tem oscilado nas primeiras posições nas pesquisas de intenção de voto.

Bahia pode ser ponte para conquistar apoio de Cury

Ainda de acordo com a publicação, a Bahia é vista como uma ‘ponte’ para que a aliança com Cury saia do papel no segundo turno. No estado, o Avante é aliado do PT, tendo indicado o ex-deputado Ronaldo Carletto para a primeira suplência de Rui Costa na disputa pelo Senado.

Leia Também:

ELEIÇÕES

A TARDE Eleições analisa dados da AtlasIntel e carreata de Lula em Salvador
A TARDE Eleições analisa dados da AtlasIntel e carreata de Lula em Salvador imagem

ELEIÇÕES 2026

Nunes Marques toma decisão que pode mudar futuro das pesquisas eleitorais
Nunes Marques toma decisão que pode mudar futuro das pesquisas eleitorais imagem

ELEIÇÕES 2026

MPE arquiva denúncia contra Duda Sanches por suposta compra de votos
MPE arquiva denúncia contra Duda Sanches por suposta compra de votos imagem

Caso Rui se torne novamente ministro, em um possível segundo mandato de Lula, Carletto poderá assumir a cadeira no Senado, cenário que fortaleceria o Avante.

Apoio do PSD passa por Kassab

Ainda de acordo com a Folha de S. Paulo, a cúpula petista entende que o acordo com o PSD só poderá acontecer a partir da figura de Gilberto Kassab, presidente nacional da legenda, hoje vice de Ronaldo Caiado na eleição presidencial.

Kassab, que foi secretário estadual da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, é conhecido por seu perfil aberto ao diálogo com políticos de diferentes correntes.

Já Caiado, que tem pontuado nas pesquisas de intenção de voto, mas distante do segundo turno, é tido como um apoio difícil por conta da sua posição política, assim como sua afinidade com o bloco bolsonarista, hoje encabeçado por Flávio Bolsonaro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Augusto Cury eleições eleições no Brasil Lula

Relacionadas

Mais lidas