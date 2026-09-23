A TARDE Eleições analisa dados da AtlasIntel e carreata de Lula em Salvador

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Os números atualizados da pesquisa nacional AtlasIntel/Bloomberg e os bastidores das agendas de campanha na Bahia marcam a edição do programa A TARDE Eleições desta quarta-feira, 23. A atração é apresentada pelos jornalistas Eduardo Dias e Léo Almeida, com participação do repórter Cássio Moreira, indo ao ar às 15h.

O programa abre com o diagnóstico completo do levantamento AtlasIntel/Bloomberg, que aponta o presidente Lula com 45,8% das intenções de voto e o senador Flávio Bolsonaro com 43,4%.

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A bancada examina ainda os dados sobre a percepção institucional do país: a maioria dos entrevistados declarou não confiar no STF, com 85% apontando ligação de ministros com o Caso Master. O bloco traz também a constatação de que 84% dos brasileiros rejeitam o uso de apostas online (bets) para complementação da renda familiar.

No segundo bloco, os preparativos da campanha do presidente Lula para a reta final antes do primeiro turno é o tema do debate.

O programa detalha o planejamento do novo ato político do petista na capital baiana, que inclui uma carreata no tradicional bairro da Barra, inserido em uma maratona por grandes colégios eleitorais do país.

Para encerrar, a atração debate a construção das narrativas eleitorais na reta final, analisando a declaração do presidente Lula na ONU de que a eleição de 2026 será um divisor de águas entre "democracia e negacionismo".

Assista a transmissão: