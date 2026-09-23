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ELEIÇÕES 2026

Lula prepara maratona pelo Brasil na reta final de campanha

Presidente e candidato à reeleição deve cumprir agendas por diferentes regiões do país

Yuri Abreu
Por
Lula prepara extensa agenda na reta final de campanha
Lula prepara extensa agenda na reta final de campanha - Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dará uma espécie de sprint pelo país na última semana de campanha ao Palácio do Planalto na eleição de 4 de outubro (1º turno). Agendas estão previstas em diferentes regiões do Brasil.

Na próxima segunda-feira, 28, o mandatário deve estar nas cidades de Manaus (AM) e Belém (PA), as duas principais do Norte, de acordo com fontes próximas ao petista ouvidas pela coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles.

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Nordeste será foco na terça-feira

Um dia depois, na terça-feira, 29, outras duas cidades serão visitadas pelo postulante à reeleição, desta vez no Nordeste: Fortaleza (CE) e Salvador, para reforçar as campanhas à reeleição dos governadores Elmano de Freitas (PT) e Jerônimo Rodrigues (PT), respectivamente.

Na capital baiana, conforme informações obtidas pelo portal A TARDE junto às lideranças da campanha de Jerônimo, o petista ainda estuda o modelo que será a visita.

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Fontes relataram que existe “90% de chance” de se realizar uma carreata na região da Barra, repetindo o feito de 2022, quando reuniu milhares de pessoas.

No entanto, o martelo será batido pelo presidente nesta quarta-feira, 23, após retornar de agenda da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada nos Estados Unidos.

Sudeste no horizonte nos últimos dias

Os últimos compromissos antes da votação devem ficar concentrados na região Sudeste, com caminhadas previstas em Belo Horizonte (MG) e no Rio de Janeiro (RJ), na sexta-feira, 2. O encerramento da campanha será em São Paulo, no sábado, 3.

No dia 4 de outubro, data da realização do primeiro turno, Lula indicou a auxiliares que pretende acompanhar na capital paulista a apuração dos votos.

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