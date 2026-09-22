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Em Ilhéus, Jerônimo aposta em vitória de Lula e aliados: “Na Bahia e no Brasil”

Petista afirmou que o grupo político ligado ao presidente Lula conta com o reconhecimento do povo

Luan Julião
Por
Governador comandou carreata em Ilhéus ao lado dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner
Governador comandou carreata em Ilhéus ao lado dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues, esteve em Ilhéus, no Litoral Sul do estado, nesta terça-feira, 22, onde comandou uma carreata pelas ruas do município. Durante o ato, o petista afirmou que o grupo político ligado ao presidente Lula deve vencer as eleições, tanto na Bahia quanto no Brasil.

A agenda contou também com a participação dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner, que acompanharam Jerônimo durante o percurso.

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A carreata ocorreu em Ilhéus, cidade apontada no texto como um dos principais redutos da oposição na Bahia.

"Eu quero dizer a vocês que nós vamos ganhar essa eleição. Vamos ganhar na Bahia e no Brasil. O povo reconhece o trabalho e a parceria que temos construído. Olha essa rua, o povo já decidiu", afirmou Jerônimo.

Em Ilhéus, o Time de Lula propõe ampliar a rede de saúde com 12 Unidades Básicas de Saúde Indígenas (UBSI), um Centro Especializado em Reabilitação (CER) e um Hemocentro Regional, além de fortalecer a Regulação estadual e apoiar as redes municipais de saúde. Os compromissos se somam a mais de R$ 709 milhões em entregas já realizadas no município.

Na infraestrutura, o plano prevê a revitalização da estrada vicinal de Sapucaeira, em Olivença, e a articulação com o Governo Federal para ampliar as obras que consolidam a vocação logística do Litoral Sul. A agenda inclui a universalização das escolas estaduais de tempo integral e medidas de apoio à cacauicultura, à bioeconomia da Mata Atlântica e à fruticultura.

"ACM Neto diz que a Bahia não mudou. Pergunte ao povo de Ilhéus se o aeroporto, as policlínicas e a água em casa não mudaram a vida de ninguém. Ele quer entregar a saúde pública à iniciativa privada, enquanto nós vamos seguir ampliando o SUS", declarou Jerônimo.

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Rui Costa critica postura da família Bolsonaro

Durante agenda em Ilhéus, no Litoral Sul da Bahia, o candidato ao Senado Rui Costa afirmou que os baianos não devem esquecer, durante o período eleitoral, a forma como a família Bolsonaro tratou o Nordeste.

Na avaliação do ex-governador, a escolha nas urnas também estará relacionada a diferentes propostas para a economia. Rui citou, de um lado, um projeto que prevê imposto zero para produtos da cesta básica e, de outro, medidas que reduziram impostos incidentes sobre itens como jet skis e videogames.

Ao fazer a comparação, o candidato ao Senado defendeu que a população considere as diferenças entre os projetos apresentados para o país.

“Eles tratavam a gente como seres inferiores. Eles maltratavam a Bahia e o Nordeste. Não podemos deixar esse tipo de gente voltar ao poder”, afirmou o candidato ao Senado pelo PT, Rui Costa, durante passagem pelo município de Ilhéus, na tarde desta terça-feira, 22, ao defender a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para ele, “os baianos vão escolher entre o time que tirou o Brasil do Mapa da Fome e já garantiu imposto zero para os itens da cesta básica em 2027 e o grupo que priorizou a redução de impostos para compras de jet ski e de videogame enquanto o país afundava em miséria”.

Rui lembrou que a escolha de representantes da base aliada permitirá avançar em projetos que ficaram estacionados por falta de apoio no Congresso, como a aprovação da escala 6x1 e da PEC da Segurança. “Eu sempre digo que o voto casado garante à população mais celeridade na aprovação de projetos de interesse do povo. E o nosso grupo, o Time de Lula, está pronto para andar de mãos dadas com ele, oferecendo o apoio necessário para continuar governando para aqueles que mais precisam”, reforçou.

O candidato ao Senado pelo PT, que esteve à frente do Ministério da Casa Civil do governo Lula 3 durante três anos e meio, também lembrou que a parceria do presidente petista com o governador Jerônimo Rodrigues resultou na destinação de mais de R$ 112 bilhões para a Bahia por meio do Novo PAC.

“Se hoje a Bahia tem o VLT, tem as obras de expansão do Metrô de Salvador, tem o parque hospitalar ampliado para 56 unidades e tem a expansão do Minha Casa, Minha Vida, é graças à parceria entre Lula e Jerônimo. Nós não podemos perder a oportunidade de ter mais quatro anos de mãos dadas com o presidente. Serão mais quatro anos de garantia de desenvolvimento na Bahia e no Brasil”, afirmou Rui, que faz casadinha com Jaques Wagner na disputa pelas vagas da Bahia no Senado, representados pelos números 133 e 130, respectivamente.

Depois da caminhada com aliados em Ilhéus, o Time de Lula seguiu para Camamu, onde finaliza a agenda política desta terça-feira com um comício com apoiadores.

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Carreata Ilhéus eleições bahia Jerônimo Rodrigues Rui Costa Time de Lula

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