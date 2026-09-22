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ELEIÇÕES

Caso Master: STF quebra sigilos bancário, fiscal e telefônico de ACM Neto

Medidas contra candidato ao governo da Bahia estavam sob segredo

Cássio Moreira
Por
ACM Neto tem sigilo quebrado no caso Master
ACM Neto tem sigilo quebrado no caso Master - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de ACM Neto (União Brasil), candidato ao governo da Bahia, no âmbito das investigações da operação Compliance Zero, que investiga o caso Master.

A informação consta no documento entregue por Mendonça ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, nesta segunda-feira, 21.

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A publicidade da quebra de sigilos ocorreu após uma ação da Federação Brasil da Esperança, encabeçada por PT, PCdoB e PV, pedindo o fim do sigilo e a divulgação dos autos da Compliance Zero.

ACM Neto citado em delação de Daniel Vorcaro

O nome de ACM Neto, candidato ao Palácio de Ondina, surgiu no caso Master a partir da delação de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro e ex-proprietário do Banco Master.

Segundo a delação, ACM Neto e Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, foram beneficiados de comissões de 10% nos aportes de institutos previdenciários ligados ao Banco Master.

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Além disso, foram também registrados repasses de Vorcaro para a empresa de consultoria de ACM Neto, entre 2023 e 2025.

ACM Neto não se pronuncia

Até o momento, o candidato ao governo não se pronunciou sobre a quebra dos sigilos. Sua última fala sobre o caso tem cerca de duas semanas, quando foi citado por um veículo de imprensa nacional.

Na ocasião, Neto negou qualquer irregularidade, chamando as notícias de peças de "ficção".

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ACM Neto Daniel Vorcaro eleições na Bahia STF

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