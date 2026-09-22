Caso Master: STF quebra sigilos bancário, fiscal e telefônico de ACM Neto

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de ACM Neto (União Brasil), candidato ao governo da Bahia, no âmbito das investigações da operação Compliance Zero, que investiga o caso Master.

A informação consta no documento entregue por Mendonça ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, nesta segunda-feira, 21.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A publicidade da quebra de sigilos ocorreu após uma ação da Federação Brasil da Esperança, encabeçada por PT, PCdoB e PV, pedindo o fim do sigilo e a divulgação dos autos da Compliance Zero.

ACM Neto citado em delação de Daniel Vorcaro

O nome de ACM Neto, candidato ao Palácio de Ondina, surgiu no caso Master a partir da delação de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro e ex-proprietário do Banco Master.

Segundo a delação, ACM Neto e Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, foram beneficiados de comissões de 10% nos aportes de institutos previdenciários ligados ao Banco Master.

Além disso, foram também registrados repasses de Vorcaro para a empresa de consultoria de ACM Neto, entre 2023 e 2025.

ACM Neto não se pronuncia

Até o momento, o candidato ao governo não se pronunciou sobre a quebra dos sigilos. Sua última fala sobre o caso tem cerca de duas semanas, quando foi citado por um veículo de imprensa nacional.

Na ocasião, Neto negou qualquer irregularidade, chamando as notícias de peças de "ficção".