ACM Neto promete grande mudança em hospital de Campo Formoso

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), reuniu mais de 30 mil pessoas em um comício realizado na noite de sábado, 19, em Campo Formoso, no norte do estado. Durante o ato, o candidato apresentou propostas para a área da saúde e afirmou que pretende transformar o hospital municipal em uma unidade de referência regional, caso seja eleito.

Segundo ACM Neto, a proposta seria viabilizada por meio de uma parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Campo Formoso. O Palácio de Ondina, de acordo com o candidato, ficaria responsável por investimentos em equipamentos, contratação de profissionais e custeio dos serviços.

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“O hospital municipal vai ser um hospital regional, porque o governo do estado vai comprar os equipamentos, vai contratar os funcionários, vai pagar os serviços, vai garantir que a partir de Campo Formoso a gente tenha um hospital com urgência, emergência, um hospital com UTI, um hospital para atender a todo o povo dessa região”, declarou.

ACM Neto fala em “sentimento de mudança”

Durante o discurso, ACM Neto também afirmou que os eleitores poderão expressar nas urnas o que chamou de “sentimento de mudança” e associou o resultado das eleições à possibilidade de início de um novo ciclo político na Bahia.

“A mudança está nas mãos de cada um de nós. Ela pode acontecer daqui a 15 dias, Campo Formoso. Daqui a 15 dias, se Deus quiser, a Bahia vai começar a construir uma nova história, uma história de verdade, uma história de compromisso, uma história de palavra”, disse.

No encerramento do comício, o candidato pediu aos eleitores a oportunidade de governar o estado e afirmou que pretende realizar uma gestão com projeção nacional.

“Eu peço a Deus, eu peço ao nosso povo, que me dê a chance e a oportunidade de ser governador, porque eu quero ser o melhor governador de todo esse Brasil”, afirmou.