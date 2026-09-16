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ELEIÇÕES

ACM Neto ultrapassa marca de R$ 10 milhões em doações de campanha

Veja comparativo com recebimentos de outros postulantes ao governo da Bahia

Yuri Abreu
Por
ACM Neto (União Brasil) durante sabatina em A TARDE
ACM Neto (União Brasil) durante sabatina em A TARDE - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), superou a marca de R$ 10 milhões em doações para a sua campanha ao Palácio de Ondina, nas eleições de outubro deste ano.

Do total, pouco mais de R$ 8,6 milhões foram oriundas do diretório nacional do partido. Foram duas doações do grupo:

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  • R$ 4.642.558,21, feita no dia 25 de agosto;
  • R$ 4.000.000,00, feita no dia 8 de setembro.

Ainda sobre doações feitas por partidos, ACM Neto recebeu outros R$ 500 mil da direção nacional do Podemos. Já em termos de Bahia, foram mais R$ 181 mil do diretório estadual do União Brasil. Todos os dados constam na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

ACM Neto ultrapassou marca de R$ 10 milhões em doações de campanha ao governo da Bahia
ACM Neto ultrapassou marca de R$ 10 milhões em doações de campanha ao governo da Bahia - Foto: Reprodução/TSE

Entre pessoas físicas, são cinco doações até agora:

  • Angelo Calmon de Sá, R$ 400 mil;
  • Manuela Larangeira Kayath, R$ 400 mil;
  • Carlos Geraldo Calmuby, R$ 40 mil;
  • Frederico Pedreira Luz, R$ 20 mil;
  • Victor Ribeiro Sampaio, R$ 5 mil.

Frente de 30% sobre Jerônimo Rodrigues

Quando o comparativo é feito com dois dos seus principais adversários, Jerônimo Rodrigues (PT) e Ronaldo Mansur (PSOL), a diferença fica mais evidente.

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O petista, pelo menos até agora, recebeu doações que, no total, somam R$ 7.140.485,79 — somente da direção nacional do PT vieram R$ 6.878.880,62. No geral, a campanha dele teve acesso a cerca de 30% a menos em doações em relação a ACM Neto.

Quanto ao psolista, a distância é ainda maior. Mansur recebeu "apenas" R$ 450 mil da direção nacional do PSOL para realizar a sua campanha ao governo da Bahia — mais de 96% de diferença.

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Tags

ACM Neto eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues Ronaldo Mansur

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