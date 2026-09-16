ELEIÇÕES
ACM Neto ultrapassa marca de R$ 10 milhões em doações de campanha
Veja comparativo com recebimentos de outros postulantes ao governo da Bahia
O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), superou a marca de R$ 10 milhões em doações para a sua campanha ao Palácio de Ondina, nas eleições de outubro deste ano.
Do total, pouco mais de R$ 8,6 milhões foram oriundas do diretório nacional do partido. Foram duas doações do grupo:
- R$ 4.642.558,21, feita no dia 25 de agosto;
- R$ 4.000.000,00, feita no dia 8 de setembro.
Ainda sobre doações feitas por partidos, ACM Neto recebeu outros R$ 500 mil da direção nacional do Podemos. Já em termos de Bahia, foram mais R$ 181 mil do diretório estadual do União Brasil. Todos os dados constam na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Entre pessoas físicas, são cinco doações até agora:
- Angelo Calmon de Sá, R$ 400 mil;
- Manuela Larangeira Kayath, R$ 400 mil;
- Carlos Geraldo Calmuby, R$ 40 mil;
- Frederico Pedreira Luz, R$ 20 mil;
- Victor Ribeiro Sampaio, R$ 5 mil.
Frente de 30% sobre Jerônimo Rodrigues
Quando o comparativo é feito com dois dos seus principais adversários, Jerônimo Rodrigues (PT) e Ronaldo Mansur (PSOL), a diferença fica mais evidente.
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O petista, pelo menos até agora, recebeu doações que, no total, somam R$ 7.140.485,79 — somente da direção nacional do PT vieram R$ 6.878.880,62. No geral, a campanha dele teve acesso a cerca de 30% a menos em doações em relação a ACM Neto.
Quanto ao psolista, a distância é ainda maior. Mansur recebeu "apenas" R$ 450 mil da direção nacional do PSOL para realizar a sua campanha ao governo da Bahia — mais de 96% de diferença.