Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

ACM Neto soma apoios políticos de ex-prefeitos no sudoeste baiano

Candidato ao Palácio de Ondina cumpriu agenda na região, na segunda-feira, 14

Yuri Abreu
Por
ACM Neto angariou apoios de dois ex-prefeitos do sudoeste baiano
ACM Neto angariou apoios de dois ex-prefeitos do sudoeste baiano - Foto: Divulgação/Assessoria ACM Neto
Eleições 2026

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), recebeu o apoio de dois ex-prefeitos do interior durante agendas políticas realizadas no sudoeste do estado. Sérgio Maia, de Aracatu, e Lourinho, de Caraíbas, anunciaram adesão à candidatura, acompanhados por grupos políticos e lideranças dos municípios.

Em Guanambi, na segunda-feira, 14, Sérgio Maia, que foi prefeito de Aracatu e integra o PSD, declarou apoio a ACM Neto. O postulante ao Palácio de Ondina estava acompanhado dos postulantes ao Senado, Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL).

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Relação próxima com o município

Ao agradecer a adesão, Neto destacou a importância do apoio para a reta final da campanha e afirmou que pretende manter uma relação próxima com o município.

“Estamos aqui eu, Angelo Coronel e João Roma, nossos candidatos ao Senado, passando para agradecer o apoio super importante que acabamos de receber deste grupo político, coordenado e liderado por Sérgio. Eu quero agradecer a você, meu irmão, pela confiança, por estar ao nosso lado nessa reta final.”

Expectativa com proximidade da eleição

O candidato também mencionou a proximidade da eleição e defendeu a mudança no comando do Estado. “Faltam 20 dias para a gente mudar a história da Bahia, faltam 20 dias para a gente trazer um novo governo.”

Neto afirmou ainda que, caso seja eleito, pretende estabelecer uma relação de parceria com Aracatu. “Eu quero ser governador parceiro de Aracatu. E é claro, a forma como eu vou ter para retribuir o apoio que estou recebendo, a confiança desse grupo político, é trabalhando muito por vocês a partir do próximo ano.”

Leia Também:

ELEIÇÕES

ACM Neto assume compromisso com a saúde em Xique-Xique
ACM Neto assume compromisso com a saúde em Xique-Xique imagem

REPOSTA

ACM Neto nega acusações e classifica delação de Vorcaro como "ficção"
ACM Neto nega acusações e classifica delação de Vorcaro como "ficção" imagem

AVALIAÇÃO

ACM Neto espera que crise no STF não interfira nas eleições
ACM Neto espera que crise no STF não interfira nas eleições imagem

Adesão em Caraíbas

No último domingo, 13, durante agenda em Piatã, na Chapada Diamantina, ACM Neto também recebeu o apoio do ex-prefeito de Caraíbas, Lourinho. A adesão foi anunciada ao lado de vereadores e outras lideranças políticas do município.

O movimento ocorre em meio a uma sequência de apoios anunciados por lideranças do interior à candidatura de Neto nas últimas semanas. Entre os novos aliados estão prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de diferentes regiões da Bahia.

Ampliação da atuação política

Ao comentar a chegada do grupo de Caraíbas, Neto agradeceu a confiança e afirmou que pretende ampliar a atuação política no município.

“Todo dia está chegando alguém que não votava com a gente, mas que está se juntando a nós nessa luta. E agora, aqui ao meu lado, eu queria agradecer a esse grande líder político, ex-prefeito Lourinho, aos nossos vereadores. Obrigado pela confiança. Vocês contem comigo, vamos estar juntos e, se Deus quiser, a partir do próximo ano, vamos trabalhar muito por Caraíbas e por toda a Bahia.”

Reunião com lideranças

A adesão ocorreu durante um ato político em Piatã, que também contou com a presença do prefeito Marcos Paulo (PSD), que anunciou apoio à candidatura de Neto. O encontro reuniu ex-prefeitos, vereadores, deputados e outras lideranças da região.

Na reta final da campanha, Neto pediu apoio dos eleitores de Aracatu e reforçou a defesa de sua candidatura e dos nomes que integram sua chapa ao Senado. "Vamos com fé e esperança buscar o voto de cada pessoa que quer uma Bahia melhor para o futuro."

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ACM Neto eleições na Bahia

Relacionadas

Mais lidas