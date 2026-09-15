ACM Neto soma apoios políticos de ex-prefeitos no sudoeste baiano

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), recebeu o apoio de dois ex-prefeitos do interior durante agendas políticas realizadas no sudoeste do estado. Sérgio Maia, de Aracatu, e Lourinho, de Caraíbas, anunciaram adesão à candidatura, acompanhados por grupos políticos e lideranças dos municípios.

Em Guanambi, na segunda-feira, 14, Sérgio Maia, que foi prefeito de Aracatu e integra o PSD, declarou apoio a ACM Neto. O postulante ao Palácio de Ondina estava acompanhado dos postulantes ao Senado, Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL).

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Relação próxima com o município

Ao agradecer a adesão, Neto destacou a importância do apoio para a reta final da campanha e afirmou que pretende manter uma relação próxima com o município.

“Estamos aqui eu, Angelo Coronel e João Roma, nossos candidatos ao Senado, passando para agradecer o apoio super importante que acabamos de receber deste grupo político, coordenado e liderado por Sérgio. Eu quero agradecer a você, meu irmão, pela confiança, por estar ao nosso lado nessa reta final.”

Expectativa com proximidade da eleição

O candidato também mencionou a proximidade da eleição e defendeu a mudança no comando do Estado. “Faltam 20 dias para a gente mudar a história da Bahia, faltam 20 dias para a gente trazer um novo governo.”

Neto afirmou ainda que, caso seja eleito, pretende estabelecer uma relação de parceria com Aracatu. “Eu quero ser governador parceiro de Aracatu. E é claro, a forma como eu vou ter para retribuir o apoio que estou recebendo, a confiança desse grupo político, é trabalhando muito por vocês a partir do próximo ano.”

Adesão em Caraíbas

No último domingo, 13, durante agenda em Piatã, na Chapada Diamantina, ACM Neto também recebeu o apoio do ex-prefeito de Caraíbas, Lourinho. A adesão foi anunciada ao lado de vereadores e outras lideranças políticas do município.

O movimento ocorre em meio a uma sequência de apoios anunciados por lideranças do interior à candidatura de Neto nas últimas semanas. Entre os novos aliados estão prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de diferentes regiões da Bahia.

Ampliação da atuação política

Ao comentar a chegada do grupo de Caraíbas, Neto agradeceu a confiança e afirmou que pretende ampliar a atuação política no município.

“Todo dia está chegando alguém que não votava com a gente, mas que está se juntando a nós nessa luta. E agora, aqui ao meu lado, eu queria agradecer a esse grande líder político, ex-prefeito Lourinho, aos nossos vereadores. Obrigado pela confiança. Vocês contem comigo, vamos estar juntos e, se Deus quiser, a partir do próximo ano, vamos trabalhar muito por Caraíbas e por toda a Bahia.”

Reunião com lideranças

A adesão ocorreu durante um ato político em Piatã, que também contou com a presença do prefeito Marcos Paulo (PSD), que anunciou apoio à candidatura de Neto. O encontro reuniu ex-prefeitos, vereadores, deputados e outras lideranças da região.

Na reta final da campanha, Neto pediu apoio dos eleitores de Aracatu e reforçou a defesa de sua candidatura e dos nomes que integram sua chapa ao Senado. "Vamos com fé e esperança buscar o voto de cada pessoa que quer uma Bahia melhor para o futuro."