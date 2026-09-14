ACM Neto assume compromisso com a saúde em Xique-Xique

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), assumiu um compromisso com a saúde, na cidade de Xique-Xique (norte do estado), caso seja eleito ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro deste ano. No domingo, 13, ele participou de um comício no município.

Durante o evento, que reuniu mais de 35 mil pessoas, Neto firmou o compromisso de assumir uma parte dos custos de reforma, ampliação, novos equipamentos e implantação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no hospital da cidade.

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“Quero assumir o compromisso que [...] eu vou fazer uma parceria com a prefeitura de Xique-Xique, vou chamar o prefeito Renanzinho e eu vou assumir uma parte dos custos para reformar, ampliar, comprar equipamentos, contratar pessoal e garantir que o hospital funcione para atender todos os casos de urgência e emergência e eu vou colocar UTI no hospital de Xique-Xique”, afirmou.

Reforço no Pix Saúde

Neto, na ocasião, ainda reforçou a finalidade e importância do Pix Saúde, proposta apresentada em seu plano de governo para desafogar a fila da regulação.

"Quando faltar vaga na rede pública, quando não tiver um leito hospitalar no hospital público, e houver um paciente entre a vida e a morte, nós vamos implantar o Pix Saúde. Com o Pix Saúde o governo vai pagar o tratamento para as pessoas mais pobres no hospital particular, preservar a vida de quem estiver precisando de um atendimento imediato”, destacou.

Mudança na Segurança Pública

ACM Neto ainda frisou que, se eleito, a Bahia terá um governador com outra postura na agenda da segurança pública, “que não vai ficar procurando culpados nem desculpas”.

“Segurança é uma coisa que as famílias hoje exigem na Bahia. Vamos botar para fora as facções criminosas. Bandido na Bahia será ou na cadeia ou bem longe do nosso Estado”, ressaltou.

O ato em Xique-Xique ocorre após uma sequência de eventos que reuniram milhares de pessoas nos últimos dias. Em Cícero Dantas (nordeste da Bahia), mais de 20 mil pessoas participaram do comício de Neto.

Já no domingo, uma multidão voltou a ocupar as ruas de Piatã (Chapada Diamantina) para acompanhar o candidato, que também cumpriu agenda em Simões Filho (Região Metropolitana de Salvador) antes de chegar a Xique-Xique.