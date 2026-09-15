ACM Neto promete ‘Pix Saúde’ e desoneração do transporte na Bahia

Em entrevista concedida nesta terça-feira, 15, ao Bahia Meio Dia, telejornal da Rede Bahia, o candidato ao Governo do Estado, ACM Neto (União Brasil), apresentou diretrizes para áreas críticas como saúde, meio ambiente e transporte público, além de responder a questionamentos sobre alianças políticas e investigações recentes.

Fim da interferência política

Neto abriu a sabatina ressaltando seu compromisso com a pauta ambiental, usando como credencial a recuperação de áreas de preservação em Salvador durante sua passagem pela prefeitura, a exemplo do Parque da Cidade.

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Para a gestão estadual, o postulante prometeu a descentralização do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), o reforço nos quadros técnicos e o estabelecimento de prazos objetivos para o licenciamento.

"Vou blindar a Secretaria e o Inema contra interferências políticas. Isso na minha gestão não vai acontecer"

Citações a ex-auxiliares e Banco Master

Questionado sobre o caso do Banco Master, que envolve seu ex-secretário de Meio Ambiente no centro das apurações, Neto destacou ter convocado uma coletiva para esclarecer os fatos. Ele enfatizou sua lisura administrativa ao lembrar que geriu Salvador por oito anos e não responde a processos no Ministério Público.

Já sobre as acusações envolvendo o empresário Marcos Moura na Operação Overclean, Neto defendeu que as investigações sigam seu curso. "Quem tiver culpa que pague pelo erro cometido. No caso da Overclean, não há qualquer citação contra mim. Relações de amizade são normais e nunca neguei isso, porém é preciso separar as coisas", pontuou.

Transporte público

Para reestruturar a mobilidade no estado, o candidato afirmou que sentará com os prefeitos baianos de todas as siglas partidárias. Neto propõe zerar o ICMS incidente sobre o combustível do transporte público, mas exigirá contrapartidas severas: renovação da frota por parte dos municípios e o congelamento das passagens.

"O prefeito que quiser gozar do benefício no município tem que se comprometer a não aumentar a tarifa", declarou, indicando que a capital baiana e as demais cidades polo serão contempladas no modelo.

Tabela própria para urgências

No setor de saúde, a aposta para zerar as filas da regulação é o programa Pix Saúde. A proposta prevê o credenciamento de hospitais particulares e filantrópicos com o pagamento por atendimentos urgentes via tabela própria — superior aos valores praticados pelo SUS.

Prioridades: Atendimentos oncológicos, procedimentos ortopédicos, urgências e emergências.

Pagamento: Repasses diretos aos prestadores de serviço, monitorados por órgãos de controle.

Segundo turno e chapa majoritária

Sobre o cenário nacional e a possibilidade de um segundo turno, Neto adotou postura cautelosa. Reiterou que seu candidato à Presidência no momento é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e ressaltou que prefere aguardar a confirmação de uma nova disputa e os nomes dos concorrentes para anunciar apoios.

Por fim, ao comentar a reaproximação com João Roma (PL), candidato ao Senado em sua chapa, Neto reconheceu o distanciamento mantido nas eleições de 2022. O ex-prefeito classificou a atual aliança como "fruto de um aprendizado da vida" em prol de um projeto unificado para a Bahia.

Letalidade policial

Sobre questão, disse que vai implantar a governadoria de segurança, e que ele mesmo vai acompanhar todo o processo do trabalho para que se reduza a letalidade policial. Vamos colocar presídio pamulherra funcionar e isolar chefe de facção criminosa.

Violência contra mulher

Contra a proteção contra violência a mulher, Neto disse que ações duras devem ser tomadas, como tornozeleira eletrônica até que o réu cumpra a pena. Fala em colocar delegacias com funcionamento por 24h para esse fim.