Em caminhada, ACM Neto promete recursos para São Gonçalo dos Campos

O candidato a governador da Bahia, ACM Neto (União Brasil), participou de uma caminhada pelas ruas de São Gonçalo dos Campos (Recôncavo baiano), na quinta-feira, 15, quando fez uma projeção de investimentos ao município.

Durante a mobilização, ele afirmou que, caso seja eleito, terá agenda nos primeiros dias com o prefeito da cidade, Tarcísio Pedreira (União), para afinar uma série de obras e ações para São Gonçalo dos Campos.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Entre 6 e 31 de janeiro, nós faremos uma reunião com o prefeito Tarcísio, ele vai estar presente a meu convite na governadoria para a gente discutir as ações e o trabalho, como por exemplo, o mercado popular, as obras de drenagem, as obras de infraestrutura, a melhoria nas estradas", disse ele.

"Tudo isso vai ser pauta de uma agenda conjunta de realizações que eu vou fazer com o prefeito Tarcísio a partir do próximo ano", completou ACM Neto.

Aliança com os prefeitos

O candidato a governador ainda comentou a atuação de prefeitos de São Gonçalo dos Campos, de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União); e Santo Estêvão, Tiago da Central (União); na articulação política e eleitoral, que traduzem o engajamento de todo o grupo político da oposição.

“Não são para mim três prefeitos ou três parceiros políticos, são três amigos que estão nesse projeto desde o começo, acreditando, apostando. Zé Ronaldo, Tiago, Tarcísio, eu acho que mostra exatamente o que é o nosso grupo, a gente pode ter uma quantidade de prefeitos menor do que a que apoia formalmente Jerônimo Rodrigues, mas nossos prefeitos estão vestindo a camisa, estão determinados, estão fazendo campanha, estão indo para a luta”, ressaltou Neto.

O evento contou ainda com a presença dos candidatos ao Senado, João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos).