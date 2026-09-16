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ELEIÇÕES 2026

Em caminhada, ACM Neto promete recursos para São Gonçalo dos Campos

Candidato ao governo disse que, se eleito, vai convocar prefeito para debater ações

Yuri Abreu
Por
ACM Neto cumpriu agenda em São Gonçalo dos Campos na terça-feira, 16
ACM Neto cumpriu agenda em São Gonçalo dos Campos na terça-feira, 16 - Foto: Divulgação/Assessoria ACM Neto
Eleições 2026

O candidato a governador da Bahia, ACM Neto (União Brasil), participou de uma caminhada pelas ruas de São Gonçalo dos Campos (Recôncavo baiano), na quinta-feira, 15, quando fez uma projeção de investimentos ao município.

Durante a mobilização, ele afirmou que, caso seja eleito, terá agenda nos primeiros dias com o prefeito da cidade, Tarcísio Pedreira (União), para afinar uma série de obras e ações para São Gonçalo dos Campos.

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“Entre 6 e 31 de janeiro, nós faremos uma reunião com o prefeito Tarcísio, ele vai estar presente a meu convite na governadoria para a gente discutir as ações e o trabalho, como por exemplo, o mercado popular, as obras de drenagem, as obras de infraestrutura, a melhoria nas estradas", disse ele.

"Tudo isso vai ser pauta de uma agenda conjunta de realizações que eu vou fazer com o prefeito Tarcísio a partir do próximo ano", completou ACM Neto.

Aliança com os prefeitos

O candidato a governador ainda comentou a atuação de prefeitos de São Gonçalo dos Campos, de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União); e Santo Estêvão, Tiago da Central (União); na articulação política e eleitoral, que traduzem o engajamento de todo o grupo político da oposição.

“Não são para mim três prefeitos ou três parceiros políticos, são três amigos que estão nesse projeto desde o começo, acreditando, apostando. Zé Ronaldo, Tiago, Tarcísio, eu acho que mostra exatamente o que é o nosso grupo, a gente pode ter uma quantidade de prefeitos menor do que a que apoia formalmente Jerônimo Rodrigues, mas nossos prefeitos estão vestindo a camisa, estão determinados, estão fazendo campanha, estão indo para a luta”, ressaltou Neto.

O evento contou ainda com a presença dos candidatos ao Senado, João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos).

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ACM Neto eleições na Bahia SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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