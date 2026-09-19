ACM Neto projeta mudança na mobilidade no Litoral Norte

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), afirmou que pretende construir e entregar a estrada que liga a sede de Mata de São João ao litoral do município, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), caso seja eleito.

O compromisso foi apresentado durante uma caminhada realizada no município, na sexta-feira, 18. Segundo ACM Neto, a intenção é iniciar as tratativas com o prefeito Bira da Barraca (União) já em janeiro, caso assuma o governo estadual.

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“Eu vou chamar o prefeito Bira, já em janeiro, eu estarei sentado com o prefeito, se Deus permitir como governador da Bahia, para apresentar a Mata de São João qual vai ser o cronograma de realização da estrada que liga a sede até o litoral”, afirmou.

ACM Neto fala em participação da RMS na eleição

Durante o ato, ACM Neto também comentou a participação dos municípios da Região Metropolitana de Salvador nas eleições de 4 de outubro. O candidato afirmou que espera ampliar, na região, a votação obtida em 2022.

Segundo ele, o apoio de prefeitos e o que classificou como um sentimento de mudança entre eleitores devem ter influência no resultado da disputa.

“Se Deus quiser, vamos vencer as eleições na região metropolitana e até ampliar a vantagem da eleição passada. Agora, nós temos o apoio de prefeitos em cidades muito importantes da região e, mais do que isso, eu acho que existe um sentimento muito forte, que também existe no interior como um todo, que é o de mudança”, afirmou.

Segurança, saúde e transporte

O candidato relacionou o que chamou de desejo de mudança aos problemas enfrentados pela população da Região Metropolitana. Entre os temas citados estão segurança pública, saúde e transporte.

“É esse desejo de mudança, é a frustração em relação às promessas feitas [...] de problemas que afetam a região metropolitana, principalmente segurança pública, saúde, a questão do transporte. Então, eu imagino e confio que a gente vai construir uma grande vitória e a região metropolitana, assim como a capital, serão decisivas para confirmar a mudança da Bahia”, declarou.