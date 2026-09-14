A TARDE Eleições traz novidades sobre STF, Master e julgamento de Binho Galinha

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O envio dos dados do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal (STF) e o julgamento que pode redefinir o futuro eleitoral do deputado estadual Binho Galinha no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) marcam o programa A TARDE Eleições desta segunda-feira, 14.

A atração vai ao ar às 15h, apresentada pelos jornalistas Eduardo Dias, Leo Almeida e Yuri Abreu.

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O programa abre com os bastidores e os reflexos políticos da decisão da Polícia Federal de entregar ao STF a cópia integral do celular do empresário Daniel Vorcaro.

O movimento atende à determinação dos ministros para municiar o plenário com as apurações do Caso Master e ocorre em meio aos crescentes tensionamentos na Suprema Corte.

Além disso, também é destaque o acompanhamento do dia decisivo no TRE-BA para o deputado estadual Binho Galinha (Avante).

O pleno da Corte eleitoral baiana julga o pedido do Ministério Público Eleitoral envolvendo o registro de candidatura do parlamentar, atualmente detido, em uma sessão que promete alterar os cálculos políticos na região de Feira de Santana.

A atração analisa também a medida do tribunal baiano que determinou a suspensão da conta oficial do deputado estadual Diego Castro no Instagram, após descumprimento de decisões sobre veiculação de conteúdos eleitorais.

Para encerrar, a edição repercute a indignação gerada em Tremedal pelas declarações do prefeito Zé Bahia (Avante), que passou a ser alvo de denúncias de assédio eleitoral após ameaçar suspender a entrega de cestas básicas e benefícios sociais a moradores que declararem apoio ou voto no presidente Lula.

Assista a transmissão: