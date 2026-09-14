Polícia Federal entrega dados do celular de Daniel Vorcaro ao STF

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A Polícia Federal atendeu a determinação do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), e entregou os dados do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, à Corte.

A movimentação ocorre um dia após a ordem do magistrado e marca um novo desdobramento do maior escândalo financeiro do Brasil. O prazo para a entrega era às 23h do último domingo, 13.

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Ministro Cristiano Zanin - Foto: Antonio Augusto | STF

O aparelho apreendido pela PF foi um iPhone 17 Pro, que chegou às mãos dos agentes em novembro do ano passado, durante a primeira prisão de Vorcaro, fruto da Operação Compliance Zero.

Pedido de cópia do celular de Vorcaro contraia André Mendonça

Ao pedir a cópia do celular de Vorcaro, Cristiano Zanin rebateu o ministro André Mendonça, que havia dito, no domingo, 13, que a divulgação do material encontrado no aparelho colocaria em risco o andamento das investigações.

Não se pode opor aos julgadores qualquer restrição ao acesso a informações, até porque todos eles estão submetidos ao dever de sigilo e de bem desempenhar suas funções, com imparcialidade e independência

Zanin ainda pontuou que precisa do material completo para que possa formar uma posição no julgamento que acontecerá na terça-feira, 15, no plenário da Corte.

Caso Master será julgado no plenário do STF

Tentando contornar a crise aberta dentro da Corte, o presidente Edson Fachin convocou o plenário do STF, na próxima terça, 15, às 10h, para debater o relatório da Polícia Federal (PF) que apontou uma suposta relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro preso Daniel Vorcaro.

Foto: Gustavo Carmo | STF

O caso foi escancarado pelo ministro André Mendonça, que era relator do caso. Veja quem vai participar da sessão:

A sessão contará com os seguintes ministros, além do presidente da Corte: