Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

CASO MASTER

Polícia Federal entrega dados do celular de Daniel Vorcaro ao STF

Movimentação abre novo desdobramento do maior escândalo financeiro do país

Gabriela Araújo
Por
| Atualizada em
Ex-banqueiro Daniel Vorcaro
Ex-banqueiro Daniel Vorcaro - Foto: Divulgação | Banco Master
Eleições 2026

A Polícia Federal atendeu a determinação do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), e entregou os dados do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, à Corte.

A movimentação ocorre um dia após a ordem do magistrado e marca um novo desdobramento do maior escândalo financeiro do Brasil. O prazo para a entrega era às 23h do último domingo, 13.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Ministro Cristiano Zanin
Ministro Cristiano Zanin - Foto: Antonio Augusto | STF

O aparelho apreendido pela PF foi um iPhone 17 Pro, que chegou às mãos dos agentes em novembro do ano passado, durante a primeira prisão de Vorcaro, fruto da Operação Compliance Zero.

Leia Também:

PLENÁRIO DIVIDIDO

Voto de Cármen Lúcia ganha peso em julgamento sobre Moraes no STF
Voto de Cármen Lúcia ganha peso em julgamento sobre Moraes no STF imagem

POLÍTICA

Fachin marca julgamentos de pedidos contra Moraes e Mendonça no STF
Fachin marca julgamentos de pedidos contra Moraes e Mendonça no STF imagem

DARK HORSE

"Quero transparência em tudo", diz Flávio após sigilo ceder no STF
"Quero transparência em tudo", diz Flávio após sigilo ceder no STF imagem

Pedido de cópia do celular de Vorcaro contraia André Mendonça

Ao pedir a cópia do celular de Vorcaro, Cristiano Zanin rebateu o ministro André Mendonça, que havia dito, no domingo, 13, que a divulgação do material encontrado no aparelho colocaria em risco o andamento das investigações.

Não se pode opor aos julgadores qualquer restrição ao acesso a informações, até porque todos eles estão submetidos ao dever de sigilo e de bem desempenhar suas funções, com imparcialidade e independência

Zanin ainda pontuou que precisa do material completo para que possa formar uma posição no julgamento que acontecerá na terça-feira, 15, no plenário da Corte.

Caso Master será julgado no plenário do STF

Tentando contornar a crise aberta dentro da Corte, o presidente Edson Fachin convocou o plenário do STF, na próxima terça, 15, às 10h, para debater o relatório da Polícia Federal (PF) que apontou uma suposta relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro preso Daniel Vorcaro.

Imagem ilustrativa da imagem Polícia Federal entrega dados do celular de Daniel Vorcaro ao STF
Foto: Gustavo Carmo | STF

O caso foi escancarado pelo ministro André Mendonça, que era relator do caso. Veja quem vai participar da sessão:

A sessão contará com os seguintes ministros, além do presidente da Corte:

  • Alexandre de Moraes;
  • Flávio Dino;
  • André Mendonça
  • Cármen Lúcia;
  • Cristiano Zanin;
  • Gilmar Mendes;
  • Dias Toffoli;
  • Luiz Fux;
  • Nunes Marques.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Daniel Vorcaro polícia federal STF

Relacionadas

Mais lidas