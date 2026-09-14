Preso, Binho Galinha tem dia decisivo no TRE-BA nesta segunda-feira

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) julga, nesta segunda-feira, 14, o processo que pode definir a situação eleitoral do deputado estadual e candidato à reeleição Binho Galinha (Avante). A sessão está marcada para às 15h, na Sala de Sessões 2 do tribunal.

Processo no TRE-BA

O caso é resultado de uma Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura apresentada no início de agosto pela Procuradoria Regional Eleitoral (PRE). O processo é relatado pelo desembargador eleitoral Moacyr Pitta Lima Filho.

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Durante o julgamento, os integrantes da Corte Eleitoral vão analisar os argumentos apresentados pela Procuradoria e pela defesa do candidato.

Decisão pode afetar candidatura

O julgamento definirá se Binho Galinha poderá manter o registro de candidatura para disputar a reeleição à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) ou se terá o registro cassado.

A análise ocorre no calendário das eleições de 2026, enquanto a Justiça Eleitoral avalia os pedidos de registro apresentados pelos candidatos.

Quem é Binho Galinha?

Kleber Cristian Escolano de Almeida tem 46 anos e é deputado estadual de primeiro mandato. Ele é natural de Milagres, mas passou boa parte da vida em Feira de Santana. O apelido de “Binho Galinha” surgiu logo após ele se mudar para a Princesinha do Sertão e trabalhar como entregador de um abatedouro de galinhas.

Na cidade, o deputado também trabalhou como ajudante, carroceiro e pintor até se tornar empresário, dono de um ferro-velho chamado “Tend Tudo” em 2006. Binho Galinha começou a vida política durante a pandemia, quando passou a fazer ações de caridade em comunidades e realizar entregas de quentinhas para pessoas em situação de rua.

Com a atração de seguidores e apoiadores crescendo em Feira de Santana, ele chamou a atenção de caciques locais do partido Patriota, que o convidaram para disputar a eleição de 2022 para o cargo de deputado estadual. Binho Galinha foi o único da legenda a ser eleito, recebendo cerca de 49,8 mil votos.

Agora, após quatro anos, o parlamentar se encontra preso e é acusado pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) de chefiar uma milícia na cidade de Feira de Santana desde 2013.



Mesmo detido, Binho Galinha foi convidado a ingressar no Avante, segundo partido com mais prefeitos na Bahia, e, caso dispute o pleito, tem sua reeleição encaminhada. O Avante é o partido do deputado federal Pastor Sargento Isidório e na Bahia, é presidido pelo ex-deputado Ronaldo Carletto.