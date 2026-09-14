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CRISE NO STF

Fachin pode antecipar voto para tentar acelerar julgamento de Moraes

Como relator, presidente da Corte pode votar logo no início da sessão

Ane Catarine
Por
O presidente do STF, Edson Fachin
O presidente do STF, Edson Fachin - Foto: Antonio Augusto/STF
Eleições 2026

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, avalia antecipar o voto sobre a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes para tentar acelerar o julgamento marcado para esta terça-feira, 15.

De acordo com a CNN Brasil, a ideia é que Fachin, como relator do caso, apresente o voto logo no início da sessão e, na sequência, peça que os demais ministros também votem.

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A estratégia também evitaria que aliados de Moraes tentassem adiar a discussão sobre a relação do ministro com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para questionar primeiro aspectos formais do processo, como a condução das apurações por André Mendonça.

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Com uma votação logo no início da sessão, Fachin também poderia tentar formar uma maioria antes de um eventual pedido de vista, que suspenderia temporariamente a análise do caso.

Uma maioria formada desde o começo aumentaria a pressão política sobre um eventual ministro que tentasse interromper o julgamento.

No linguajar jurídico, a possibilidade avaliada por Fachin é chamada de decisão ad referendum.

O termo é usado quando uma decisão é tomada e, posteriormente, precisa ser confirmada pelo colegiado.

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Alexandre de Moraes edson fachin STF

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