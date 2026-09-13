Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

CRISE

Fachin recebe apoio de grupo de 198 nomes em meio à crise no STF

Manifesto reúne ex-ministros, juristas, empresários e representantes da sociedade civil

Beatriz Santos
Por
Edson Fachin
Edson Fachin - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Eleições 2026

Em meio à crise institucional que se intensificou no Supremo Tribunal Federal (STF), um grupo de autoridades, ex-ministros, juristas, empresários e líderes da sociedade civil assinou uma carta de apoio ao presidente da Corte, Edson Fachin.

O documento, que reúne 198 assinaturas, foi enviado ao ministro neste domingo, 13, e defende a apuração de possíveis irregularidades e mudanças institucionais no tribunal.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Entre os signatários estão ex-ministros dos governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. O manifesto afirma que as revelações recentes sobre as relações de ministros do Supremo com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, além dos desdobramentos do caso, representam a “mais grave crise da história do Supremo” e da história republicana do Brasil.

Leia Também:

BANCO MASTER

Moraes pede fim de sigilo em processo ligado a Vorcaro e Banco Master
Moraes pede fim de sigilo em processo ligado a Vorcaro e Banco Master imagem

POLÍTICA

Saiba o valor do cachê de ator que faz Bolsonaro em Dark Horse
Saiba o valor do cachê de ator que faz Bolsonaro em Dark Horse imagem

POLÍTICA

Zanin exige que PF entregue cópia de celular de Vorcaro
Zanin exige que PF entregue cópia de celular de Vorcaro imagem

“A apuração dos fatos e a responsabilização daqueles que eventualmente violaram a lei e a dignidade de seus cargos são indispensáveis para que possamos recobrar a confiança nas instituições e preservar nossa democracia”, diz o documento.

Carta cobra investigação e mudanças no STF

Além de defender a apuração dos fatos, o grupo afirma ser necessário promover reformas institucionais no Supremo.

A proposta, segundo o manifesto, é adotar medidas “capazes de fortalecer a colegialidade, assegurar a imparcialidade dos julgamentos, prevenir conflitos de interesse e estabelecer padrões rigorosos de conduta”.

A manifestação ocorre enquanto a Corte enfrenta uma das maiores crises internas dos últimos anos, marcada por divergências entre ministros e por questionamentos envolvendo as relações de integrantes do tribunal com Daniel Vorcaro.

Como a crise chegou ao Supremo

A crise se intensificou no início de setembro, quando o ministro André Mendonça retirou o sigilo de um relatório da Polícia Federal produzido no âmbito das investigações sobre o Banco Master.

O documento revelou mensagens e contatos entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. As investigações sobre o banco também trouxeram à tona relações do ex-banqueiro com outros integrantes da Corte e negócios envolvendo familiares de ministros, ampliando os questionamentos sobre possíveis conflitos de interesse.

A divulgação do relatório desencadeou um embate público dentro do Supremo. Moraes reagiu solicitando a investigação de Mendonça por suposto abuso de autoridade.

A tensão aumentou diante de decisões conflitantes entre ministros. Entre elas, esteve o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, determinado por Mendonça, seguido posteriormente por sua reintegração por decisão de Flávio Dino.

A sucessão de medidas evidenciou a divisão interna na Corte e levou Fachin a cancelar sessões plenárias para evitar um encontro público entre os ministros durante o auge da crise.

Fachin centraliza decisões durante a crise

Com o avanço do conflito, Fachin passou a centralizar as decisões relacionadas à crise no Supremo. O presidente da Corte suspendeu medidas conflitantes adotadas pelos colegas e manteve Andrei Rodrigues no comando da Polícia Federal.

Fachin também retirou Moraes da relatoria do inquérito das fake news e determinou que eventuais procedimentos relacionados a investigações contra ministros do Supremo sejam previamente submetidos à Presidência do tribunal.

A atuação do presidente da Corte ocorre justamente no momento em que cresce a pressão por esclarecimentos sobre os fatos revelados pelas investigações.

Sessão sobre relatório da PF será realizada nesta semana

Como parte dos próximos desdobramentos, Fachin marcou para terça-feira, 15, uma sessão do plenário do STF. Os ministros deverão analisar o relatório da Polícia Federal que aponta a relação entre Moraes e Vorcaro.

Na mesma sessão, também será analisado o pedido da Procuradoria-Geral da República para anular o relatório.

O encontro acontece após uma sequência de decisões e manifestações que expôs divergências entre integrantes da Corte e colocou o funcionamento interno do Supremo no centro do debate.

É nesse contexto que a carta, assinada por 198 pessoas, manifesta apoio à condução de Fachin e defende tanto a apuração de possíveis irregularidades quanto mudanças institucionais no tribunal.

Confira a carta na íntegra:

A S. Ex.ª o Ministro Edson Fachin

Presidente do Supremo Tribunal Federal

Brasília, 13 de setembro de 2026

Senhor Ministro Presidente,

Os cidadãos e representantes da sociedade civil abaixo assinados vêm manifestar seu integral apoio às medidas adotadas por V. Ex.ª, com o objetivo de preservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e promover, sob a estrita observância do devido processo legal, a mais rigorosa e imparcial apuração dos fatos e das gravíssimas acusações que vieram a público nas últimas semanas.

Para isso, é fundamental assegurar ampla transparência às investigações e à sessão plenária marcada para o próximo dia 15 de setembro, que deve ocorrer de forma pública, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Estamos vivendo a mais grave crise da história do Supremo Tribunal Federal e certamente uma das mais graves de nossa acidentada história republicana. A apuração dos fatos e a responsabilização daqueles que eventualmente violaram a lei e a dignidade de seus cargos são indispensáveis para que possamos recobrar a confiança nas instituições e preservar nossa democracia.

Entendemos, ainda, que a superação dessa crise exigirá reformas institucionais urgentes, capazes de fortalecer a colegialidade, assegurar a imparcialidade dos julgamentos, prevenir conflitos de interesse, estabelecer padrões rigorosos de conduta e ampliar a transparência e o controle social sobre a Corte e seus integrantes.

O Supremo Tribunal Federal não pode deixar que sua jurisdição seja capturada por interesses escusos, de natureza pessoal, política ou econômica, que atentem contra nossa democracia constitucional.

Respeitosamente,

  • Adriana Maria Martins
  • Adriano Fernandes Ferreira
  • Affonso Bevilaqua
  • Ainah Angelini
  • Alcir Rocha dos Santos
  • Alessandro Lombardi
  • Alexandra Benedito
  • Alexandre Lima Wunderlich
  • Alexandre Schwartsman
  • Alexandre Silva
  • Aline Maron Setenta
  • Amarílio Macêdo
  • Amauri Guilherme Bier
  • Ana Carla Abrão
  • Ana Elisa Bechara
  • Ana Frazão
  • Ana Paula Pessoa
  • André Lara Resende
  • André Rosilho
  • Angélica Maria de Queiroz
  • Antonio Angelo Faragone
  • Antonio Carlos Aidar
  • Antonio Claudio Mariz de Oliveira
  • Antonio Jacinto Matias
  • Antonio Luiz Seabra
  • Antonio Machado de Barros
  • Antônio Neto
  • Antonio Nobrega
  • Arminio Fraga
  • Atila Roque
  • Ayrton Jorge Neto
  • Beatriz Montenegro Castelo
  • Bernardo Machado de Barros
  • Caio Mario da Silva Pereira Neto
  • Camila Werneck
  • Camilo Zufelato
  • Candido Bracher
  • Carla Müller da Rosa
  • Carlos Ari Sundfeld
  • Carlos Francisco Jereissati
  • Celso Campilongo
  • Celso Cintra Mori
  • Cida Bento
  • Clarissa Gross
  • Claudio Contador
  • Claudio Haddad
  • Clemente Ganz Lúcio
  • Cristina Pinotti
  • Daniel Gleizer
  • Daniel Goldberg
  • Daniel Mitidiero
  • Danilo Cunha Lopes
  • Demosthenes Madureira de Pinho Neto
  • Denis Mizne
  • Diogo Leonardo Machado de Melo
  • Duda Sirotsky
  • Edmar Bacha
  • Eleazar de Carvalho Filho
  • Eliana Anastasia Cardoso
  • Elizângela Treméa
  • Eloise Torres Amado
  • Eugenio Bucci
  • Fabiana Severi
  • Fábio Azem
  • Fabio Barbosa
  • Fabio Ulhoa Coelho
  • Felipe Cardoso Moreira de Oliveira
  • Fernando Bueno
  • Fernando Kuyven
  • Filipe Lôbo Gomes
  • Flavia Piovesan
  • Flávia Rahal
  • Flávio Unes
  • Francisco Gomes
  • Gabriela Machado
  • Gabriella Hizume
  • Georges Grego
  • Gerson Branco
  • Gisela Sampaio Guedes
  • Guilherme Carneiro Monteiro Nitschke
  • Guilherme Passos
  • Guilherme Peirão Leal
  • Hélio Santos
  • Henrique Cambiaghi Filho
  • Horácio Piva
  • Igor Rocha
  • Jacintho Arruda Câmara
  • Jackson Medeiros Schneider
  • João Carlos Gonçalves (Juruna)
  • João Cesar de Queiroz Tourinho
  • Joaquim Falcão
  • Jorge Kalil
  • José Araújo Avelino
  • José Carlos Dias
  • José Eduardo Martins Cardozo
  • José Emílio Nunes Pinto
  • José Guimarães Monforte
  • José Horácio Halfeld
  • José Pio Borges
  • José Reginaldo Inácio
  • José Roberto Mendonça de Barros
  • José Vicente
  • Josué Christiano Gomes da Silva
  • Josué Emilio Möller
  • Judith Martins Costa
  • Júlia Dias Leite
  • Júlio César de Sá da Rocha
  • Julio Gonzaga Andrade Neves
  • Leandro Pinto
  • Leonardo Burlamaqui
  • Leonardo Sica
  • Lucas Dutra Bortolozzo
  • Lucas Silveira dos Anjos
  • Lúcia Hauptman
  • Luciana de Oliveira Hall
  • Luciano Coutinho
  • Luis Stuhlberger
  • Luis Terepins
  • Luiz Felipe de Alencastro
  • Luiz Fernando Figueiredo
  • Manoel Poladian
  • Manuela Carneiro da Cunha
  • Marcelo Barbará
  • Marcelo Buttelli
  • Marcelo Pereira Lopes de Medeiros
  • Márcia Santana Fernandes
  • Marcos Alberto Lederman
  • Marcos Kisil
  • Marcos Mendes
  • Maria Hermínia Tavares de Almeida
  • Maria Lúcia Gonçalves Pereira
  • Maria Paula Dallari
  • Maria Silvia Bastos Marques
  • Maria Stella Gregori
  • Maria Tereza Fleury
  • Maria Thereza Sadek
  • Mariana Conti Craveiro
  • Mário Bernardini
  • Mario Engler
  • Mário Magalhães Carvalho Mesquita
  • Mario Shapiro
  • Mateus Bandeira
  • Matheus Falc
  • Maura de Salles Aguiar
  • Miguel Reale Jr.
  • Miguel Torres
  • Milton Seligman
  • Nilza Pereira Almeida
  • Oscar Ferreira da Silva
  • Oscar Vilhena Vieira
  • Patrícia Fortes Attademo Ferreira
  • Patrícia Passos
  • Patrícia Vanzolini
  • Paulo Doron R. de Araujo
  • Paulo Vannuchi
  • Pedro de Camargo Neto
  • Pedro Evangelinos
  • Pedro Jereissati
  • Pedro Luiz Barreiros Passos
  • Pedro Malan
  • Pedro Parente
  • Pedro Wongtschowski
  • Pérsio Arida
  • Rafael Branco Xavier
  • Ricardo Gallo
  • Ricardo Patah
  • Ricardo Steinbruch
  • Roberta Alexandr Sundfeld
  • Roberto Beck
  • Roberto Bielawski
  • Roberto Brant
  • Roberto Cruz Garcia
  • Roberto Dias
  • Roberto Nagy
  • Ronaldo Leite
  • Ronaldo Porto Macedo Júnior
  • Rui Carlo Dissenha
  • Ruy Souza e Silva
  • Sabrina Cassol
  • Salo Seibel
  • Sergio Fausto
  • Sergio Nobre
  • Sonia Quintella de Carvalho
  • Sônia Zerino
  • Sylvia Demetresco
  • Teca Grego
  • Tercio Sampaio Ferraz
  • Teresa Bracher
  • Teresa Vendramini
  • Theo Dias
  • Thiago Amparo
  • Torquato da Silva Castro Júnior
  • Tula Wesendonck
  • Valdecir Nascimento
  • Vanessa Beca
  • Vera Monteiro
  • Walter Schalka
  • Yasser Gabriel
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

edson fachin Política STF

Relacionadas

Mais lidas