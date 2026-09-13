Saiba o valor do cachê de ator que faz Bolsonaro em Dark Horse

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O ator americano Jim Caviezel, que dará vida ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no filme Dark Horse, cinebiografia que narra a vida do político, pediu um cachê considerado acima do mercado cinematográfico para interpretar o personagem.

Segundo informações contidas em uma planilha, cuja existência foi descoberta por meio da quebra de sigilo das investigações acerca do longa e do possível desvio de recursos, Jim receberia cerca de U$ 4 milhões de cachê, o que daria R$ 20,48 milhões em valores convertidos.

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Caviezel não foi citado nominalmente na planilha encontrada, mas sua função dentro do filme é descrita como ‘talento’, tradução de ‘talent’.

Valor chega perto ao de Joaquin Phoenix

A nível de comparação, Jim Caviezel receberá quase a mesma quantia recebida por Joaquin Phoenix para fazer o ‘Coringa’ no filme de mesmo nome.

Enquanto Caviezel recebeu, de acordo com a planilha, U$ 4 milhões, enquanto Phoenix recebeu cerca U$ 4,5 milhões para a atuação que lhe rendeu o Oscar de melhor ator.