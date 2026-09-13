Produtora de Dark Horse nega uso de emendas no filme

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A produtora do filme Dark Horse, que narra a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Karina Ferreira da Gama, negou o uso de emendas parlamentares para o financiamento da obra cinematográfica.

Em entrevista ao portal CNN Brasil, Karina pontuou que nunca houve qualquer projeto público voltado para o filme, que tem sido alvo de investigações por suspeita de uso de recursos oriundos de emendas para a sua produção.

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"Dark Horse não tem emenda. Não existe emenda para Dark Horse, nenhuma emenda. Nunca foi feito projeto público para o Dark Horse, nunca foi", disparou Karina.

Flávio Dino quebra sigilo de investigações

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a quebra de sigilo das investigações da Polícia Civil de São Paulo referentes ao filme Dark Horse, que narra a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Dino também pediu que a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo entregue todo o conteúdo obtido nos celulares dos investigados para a Polícia Federal.