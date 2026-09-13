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Produtora de Dark Horse nega uso de emendas no filme

Fala ocorre após decisão do ministro Flávio Dino

Cássio Moreira
Por
Cena do filme Dark Horse
Cena do filme Dark Horse - Foto: Divulgação
Eleições 2026

A produtora do filme Dark Horse, que narra a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Karina Ferreira da Gama, negou o uso de emendas parlamentares para o financiamento da obra cinematográfica.

Em entrevista ao portal CNN Brasil, Karina pontuou que nunca houve qualquer projeto público voltado para o filme, que tem sido alvo de investigações por suspeita de uso de recursos oriundos de emendas para a sua produção.

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"Dark Horse não tem emenda. Não existe emenda para Dark Horse, nenhuma emenda. Nunca foi feito projeto público para o Dark Horse, nunca foi", disparou Karina.

Flávio Dino quebra sigilo de investigações

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a quebra de sigilo das investigações da Polícia Civil de São Paulo referentes ao filme Dark Horse, que narra a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Dino também pediu que a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo entregue todo o conteúdo obtido nos celulares dos investigados para a Polícia Federal.

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