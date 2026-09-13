Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Flávio Dino derruba sigilo de emendas ligadas ao filme de Bolsonaro

Ministro do STF é relator do caso Dark Horse na Corte

Cássio Moreira
Por
Decisão de Flávio Dino é deste domingo, 13
Decisão de Flávio Dino é deste domingo, 13 - Foto: Gustavo Moreno | STF
Eleições 2026

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou, em decisão deste domingo, 13, o sigilo da investigação referente ao filme Dark Horse, que narra a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A determinação do ministro atinge todo o material investigativo da Polícia Civil de São Paulo sobre emendas parlamentares que podem ter sido usadas no financiamento da obra cinematográfica produzida pela Go Up.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COMPLIANCE ZERO

PF encontra anotação com nomes de deputados na casa de Ciro Nogueira
PF encontra anotação com nomes de deputados na casa de Ciro Nogueira imagem

ELEIÇÕES

Partido de Augusto Cury doa valor milionário a Caneta Azul
Partido de Augusto Cury doa valor milionário a Caneta Azul imagem

ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro celebra quebra de sigilo do caso Dark Horse
Flávio Bolsonaro celebra quebra de sigilo do caso Dark Horse imagem

Na mesma decisão, o magistrado da Corte ainda pediu que a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo entregue todo o conteúdo obtido nos celulares dos investigados para a Polícia Federal.

Alvo de uma operação relacionada ao filme, na última semana, o deputado federal Mário Frias, produtor executivo do filme, deve ser um dos atingidos com a determinação de Dino.

Flávio Bolsonaro ‘celebra’ quebra de sigilo

Questionado sobre a quebra de sigilo das investigações relacionadas ao filme, durante agenda no último sábado, 12, o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato a presidente, celebrou a decisão, afirmando estar tranquilo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Dark Horse Flávio Dino STF

Relacionadas

Mais lidas