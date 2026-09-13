POLÍTICA
Flávio Dino derruba sigilo de emendas ligadas ao filme de Bolsonaro
Ministro do STF é relator do caso Dark Horse na Corte
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou, em decisão deste domingo, 13, o sigilo da investigação referente ao filme Dark Horse, que narra a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A determinação do ministro atinge todo o material investigativo da Polícia Civil de São Paulo sobre emendas parlamentares que podem ter sido usadas no financiamento da obra cinematográfica produzida pela Go Up.
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Na mesma decisão, o magistrado da Corte ainda pediu que a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo entregue todo o conteúdo obtido nos celulares dos investigados para a Polícia Federal.
Alvo de uma operação relacionada ao filme, na última semana, o deputado federal Mário Frias, produtor executivo do filme, deve ser um dos atingidos com a determinação de Dino.
Flávio Bolsonaro ‘celebra’ quebra de sigilo
Questionado sobre a quebra de sigilo das investigações relacionadas ao filme, durante agenda no último sábado, 12, o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato a presidente, celebrou a decisão, afirmando estar tranquilo.