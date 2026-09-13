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Polícia Federal oferece dados de Daniel Vorcaro ao STF

Presidente da Corte pode ter acesso a informações sobre Master

Cássio Moreira
Por
Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master
Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master - Foto: Divulgação | Banco Master
Eleições 2026

A Polícia Federal informou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que pode repassar, em caráter imediato, todos os conteúdos ligados ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, peça central do caso Master.

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Segundo as primeiras informações, os materiais, que são cópias dos dados extraídos do celular de Vorcaro, podem ser compartilhados seguindo uma série de critérios. São eles:

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  • Preservação da cadeia de custódia;
  • Individualização dos lacres;
  • Certificação da integridade do material.

Polícia Federal garante material preservado

A Polícia Federal ainda afirmou, em nota divulgada, que todo o material permanece de forma integral nas dependências da corporação, com os lacres necessários íntegros.

"A PF esclareceu, ainda, que a cópia dos dados extraídos encaminhada ao gabinete do ministro André Mendonça, em março deste ano, não corresponde ao material original, que jamais deixou a custódia da instituição. O envio daquela cópia ocorreu mediante solicitação do próprio gabinete, conforme documentação constante do processo administrativo correspondente", diz a própria PF em nota.

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Daniel Vorcaro STF

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