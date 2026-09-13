POLÍTICA
Polícia Federal oferece dados de Daniel Vorcaro ao STF
Presidente da Corte pode ter acesso a informações sobre Master
A Polícia Federal informou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que pode repassar, em caráter imediato, todos os conteúdos ligados ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, peça central do caso Master.
Leia Também:
Segundo as primeiras informações, os materiais, que são cópias dos dados extraídos do celular de Vorcaro, podem ser compartilhados seguindo uma série de critérios. São eles:
- Preservação da cadeia de custódia;
- Individualização dos lacres;
- Certificação da integridade do material.
Polícia Federal garante material preservado
A Polícia Federal ainda afirmou, em nota divulgada, que todo o material permanece de forma integral nas dependências da corporação, com os lacres necessários íntegros.
"A PF esclareceu, ainda, que a cópia dos dados extraídos encaminhada ao gabinete do ministro André Mendonça, em março deste ano, não corresponde ao material original, que jamais deixou a custódia da instituição. O envio daquela cópia ocorreu mediante solicitação do próprio gabinete, conforme documentação constante do processo administrativo correspondente", diz a própria PF em nota.