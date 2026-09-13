Polícia Federal oferece dados de Daniel Vorcaro ao STF

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A Polícia Federal informou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que pode repassar, em caráter imediato, todos os conteúdos ligados ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, peça central do caso Master.

Segundo as primeiras informações, os materiais, que são cópias dos dados extraídos do celular de Vorcaro, podem ser compartilhados seguindo uma série de critérios. São eles:

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Preservação da cadeia de custódia;

Individualização dos lacres;

Certificação da integridade do material.

Polícia Federal garante material preservado

A Polícia Federal ainda afirmou, em nota divulgada, que todo o material permanece de forma integral nas dependências da corporação, com os lacres necessários íntegros.

"A PF esclareceu, ainda, que a cópia dos dados extraídos encaminhada ao gabinete do ministro André Mendonça, em março deste ano, não corresponde ao material original, que jamais deixou a custódia da instituição. O envio daquela cópia ocorreu mediante solicitação do próprio gabinete, conforme documentação constante do processo administrativo correspondente", diz a própria PF em nota.