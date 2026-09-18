A TARDE Eleições disseca AtlasIntel nos estados e Flávio Bolsonaro na Bahia

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Os dados atualizados da corrida presidencial e o balanço das agendas de campanha no Nordeste marcam a edição do programa A TARDE Eleições desta sexta-feira, 18. Apresentada pelos jornalistas Eduardo Dias e Leo Almeida, com participação do repórter Cássio Moreira, a atração vai ao ar às 15h.

O programa abre com o diagnóstico da nova pesquisa AtlasIntel, que aponta o presidente Lula na liderança com 44% das intenções de voto no primeiro turno.

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A bancada analisa o recorte regional que mostra a consolidação do eleitorado nordestino para a chapa governista e a reação de Flávio Bolsonaro em estados do Sul e Centro-Oeste.

No segundo bloco, o destaque é a passagem de Flávio Bolsonaro pelo território baiano. O programa examina o discurso do candidato contra as recentes medidas do Bolsa Família e a repercussão da motociata realizada em Vitória da Conquista, que registrou baixa adesão de público.

Para fechar a edição, a atração traz o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que barrou mais de 12 mil candidaturas em todo o Brasil, detalhando a situação dos 888 postulantes que ainda tentam reverter o indeferimento na Justiça Eleitoral.

Assista ao programa ao vivo: