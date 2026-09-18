Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

A TARDE Eleições disseca AtlasIntel nos estados e Flávio Bolsonaro na Bahia

Edição de hoje passa a limpo liderança de Lula no 1º turno e a disputa por estados

Redação
Por Redação
Leo Almeida e Eduardo Dias comandam o A TARDE Eleições
Leo Almeida e Eduardo Dias comandam o A TARDE Eleições - Foto: Ag. A TARDE
Eleições 2026

Os dados atualizados da corrida presidencial e o balanço das agendas de campanha no Nordeste marcam a edição do programa A TARDE Eleições desta sexta-feira, 18. Apresentada pelos jornalistas Eduardo Dias e Leo Almeida, com participação do repórter Cássio Moreira, a atração vai ao ar às 15h.

O programa abre com o diagnóstico da nova pesquisa AtlasIntel, que aponta o presidente Lula na liderança com 44% das intenções de voto no primeiro turno.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A bancada analisa o recorte regional que mostra a consolidação do eleitorado nordestino para a chapa governista e a reação de Flávio Bolsonaro em estados do Sul e Centro-Oeste.

No segundo bloco, o destaque é a passagem de Flávio Bolsonaro pelo território baiano. O programa examina o discurso do candidato contra as recentes medidas do Bolsa Família e a repercussão da motociata realizada em Vitória da Conquista, que registrou baixa adesão de público.

Leia Também:

ELEIÇÕES

A TARDE Eleições traz novidades sobre STF, Master e julgamento de Binho Galinha
A TARDE Eleições traz novidades sobre STF, Master e julgamento de Binho Galinha imagem

ELEIÇÕES

A TARDE Eleições disseca empate técnico da AtlasIntel/A TARDE na Bahia
A TARDE Eleições disseca empate técnico da AtlasIntel/A TARDE na Bahia imagem

ELEIÇÕES

A TARDE Eleições detalha impactos do caso Master no STF e reviravoltas sobre Binho Galinha
A TARDE Eleições detalha impactos do caso Master no STF e reviravoltas sobre Binho Galinha imagem

Para fechar a edição, a atração traz o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que barrou mais de 12 mil candidaturas em todo o Brasil, detalhando a situação dos 888 postulantes que ainda tentam reverter o indeferimento na Justiça Eleitoral.

Assista ao programa ao vivo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

a tarde eleições AtlasIntel eleições

Relacionadas

Mais lidas